V sobotu 17. července se od 10 do 15 hodin konala na Labské stezce u mostu E. Beneše akce s názvem „Na kole s přilbou“, kterou pořádalo město Ústí nad Labem.

| Foto: Adéla Stejskalová

Na akci jste mohli vidět sanitní vůz a také se do něj posadit. Poté by vám záchranáři ukázali první pomoc a nebo strážníci by vám řekli, jaká pravidla byste měli při jízdě na kole znát.