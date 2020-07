Hospůdka Pohoda na Střížáku nabízí přes prázdniny zajímavé pátky pro děti i dospěláky, všechno to hemžení u větší louže připravuje spolek Společně, který vede Zbyněk Novák. V pátek 24. července přesně v 18.30 hodin zkřížili své zbraně před stovkou diváků ústečtí rytíři, kteří si říkají Corvus Milites. Společnou fotku s Lukášem Polákem v červeném převleku chtěl snad každý kluk.

Na Střížáku se utkali rytíři. | Foto: Miroslav Vlach

"Jsem rád, že se tu konečně něco děje, koronavirus mi pěkně zamotal hlavu. Všechno to začalo v pátek 3. července, to tu byla akce pro děti. Následující pátek 10. července se tu promítal film Rafťáci a diváků tu bylo dost. Samozřejmě všechno legálně, kluci ze spolku Společně si všechna potřebná povolení obstarali. Potom přišla na řadu živá hudba a táborák, dnes je tu bitva. Poslední pátek v červenci se tu budou pálit Čarodějnice. Jo, je to sice trochu zvláštní termín, ale když on nám to všechno pomotal ten záhadný virus z Asie," vysvětloval výčepní Pavel Ungrád.