Turisté a vodáci. Kromě klasických podnikových rekreací existovaly v dobách tuhého socialismu i další možnosti aktivního odpočinku. V Ústí to byly především turistické a vodácké oddíly mládeže (TOM, VOM). „Turisťák“ byl prostě „in“.

Oddíly zastřešovala Stanice mladých turistů Krajského Domu pionýrů a mládeže (KDPM). Jeden z nich, 5. turistický oddíl mládeže, letos na podzim dokonce oslavil 40. výročí od svého založení.

Dobrý základ do života

Za dobu existence oddílů tvořily členskou základnu tisíce dětí, desítky vedoucích a instruktorů. Jedním z nich byl i kytarista ústecké kapely Točílas Josef Vojáček, známější pod přezdívkou Hellmut Klüschke. „Mně to dalo do života samé pozitivní věci. Třeba základy slušného chování k ostatním, samostatnost. Ten odkaz si s sebou nesu celý život. To, že oddíly už neexistují, ani není o dnešních dětech. Společnost se tomu nevěnuje. Kdyby ta uspěchaná doba něco nabídla, asi by to dnes vypadalo jinak,“ zamyslel se hudebník, který docházel do 6. TOM.

Oddíly pořádaly jednodenní výlety, víkendové táboření i jarní a letní tábory. Ať už putovní, nebo hvězdicové se stálou základnou. Děti se naučily orientaci v terénu, sbalit si správnou výbavu do lesa, stavět stan, tábořit a spát pod širým nebem, vařit nejlepší bramboračku a další věci.

Každý oddíl se postupem času profiloval trochu jinak. Zatímco 7. TOM měl velmi blízko ke skautům a po revoluci se ve skautský proměnil, šestka tíhla spíše k trampingu a 5. TOM ke klasické turistice. Jak 7., tak 6. TOM ale mají své kořeny ve skautských oddílech, které působily v roce 1970 v Ústí. Po zrušení skautské organizace roku 1971 přešly oddíly do Stanice mladých turistů.

Od září roku 2000 působila třeba Ústecká šestka v další dekádě až do svého zániku jako samostatné občanské sdružení s vlastní pronajatou klubovnou a nebyla členem žádného jiného seskupení. Za přibližně třicet let do přelomu tisíciletí prošlo oddílem na 480 dětí, uspořádal 790 akcí a 42 letních či jarních táborů. Jedním z vedoucích Šestky býval pozdější činovník US-DEU a projektový manažer Centra komunitní práce Michal Polesný.

Za komunistů vedoucí pracoval s dětmi většinou ve svém volném čase. Samozřejmě s výjimkou těch, které zaměstnávaly pionýrské, svazácké a další organizace. Na tábory jezdívali s dětmi ve své dovolené. „Placené to neměl nikdo, ale existovala možnost refundace mzdy v podniku, kde pracoval. Někteří ji dostali, jiní ne, pamatuji si dva vodácké vedoucí, kteří ano,“ popsal Polesný.

Čas od času musel ustoupit vládnoucímu establishmentu. Třeba musel vysvětlovat, proč děti nenosí rudé pionýrské šátky, ale žluté a černé upomínající na americkou válku severu proti jihu, jindy mu zakázali uspořádat tábor v Zadních Jetřichovicích kvůli skautskému odkazu. Oddíl zanikl po roce 2006.

Pětka slavila 40. výročí svého vzniku

Odlišnou historii měl 5. TOM. Začal jako turistický kroužek na 25. ZDŠ roku 1977. Poté přešel ve školním roce 1979/80 opět pod Stanici mladých turistů. Oddíl vedli Václav Kousek, Miroslav Grisa a později Miloš Toman. Ten na podzim 1979 přišel z vojny a pokračoval v 7. TOM, kam chodil od dětství.

„Na chodbách KDPM jsem potkával Vaška Kouska, jak zjišťuje, co a jak s oddílem. Mirek Grisa také přišel z vojny, ale byl původně vodák. Po příchodu do baráku, jak jsme domu pionýrů říkali, začaly oddíly spolupracovat. Hlavně na táborech. Zimy byly na běžkách, v té době jsem začal jezdit já. Až někdy po roce 2000 jsme jezdili i na kolech. Na vodě jsme to zkoušeli. Oddíl zanikl pro nedostatek dětí v letech 2008 až 2011,“ dodal Toman.

Když letos na podzim pořádali jeho dlouholetí bývalí členové výroční setkání po čtyřiceti letech od založení oddílu, organizátoři sehnali z velkého množství bývalých členů kontakty na 120 bývalých členů.