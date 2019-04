Lidé mohli ochutnat třeba karamelový nugát, pralinka z mléčné čokolády plněná švestkou v rumu či datlový marcipán.

Zájem o sladké prohlídky byl tak velký, že počet míst v každé skupině byl velmi brzy vyčerpán a mnozí zájemci tak museli čekat až na další kolo. Jak se ovšem mohli později přesvědčit, čekání se jim vyplatilo.

„Hraběcí mlsání děláme už několik let a je to celkem oblíbená akce. Prvotřídní čokoládu nám pro tento účel dodává čokoládovna z Děčína. Je to malá firma kde všichni pracují srdcem a je to hodně znát. Návštěvnost je dobrá, až moc dobrá, ale bohužel jsme jeden z nejmenších zámků u nás a díky tomu máme omezenou kapacitu, kdy se nám do místností vejde jen kolem dvaceti lidí. Aktuálně máme připravené vzorky pro tři sta lidí, ale protože podobné počty pravidelně nestačí, tak máme přítele na telefonu, pana Vaňkáta, který je připraven rychle dodat nové zásoby. Všechny vzorky jsou dělané na zakázku jen pro nás, tudíž jsou originální a nikde jinde se nedají koupit. Snažíme se je i přiblížit tehdejším receptům. Většinu příchutí měníme na každý ročník, ale například čokoláda s pepřem a chilli je zajímavá a také velmi oblíbená, tudíž je zde již poněkolikáté," řekl kastelán zámku Miloš Musil.