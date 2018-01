FOTO: Nekonečný boj. Hrbovice hyzdí černé skládky

Hrbovice - Chlumecká radnice odveze ročně několik kontejnerů odpadu.

Staré pneumatiky, zničený nábytek, stohy papíru, plasty a láhve. Se smetištěm si někteří lidé pletou pozemky v Hrbovicích nedaleko zahrádkářské kolonie. Nejrůznější odpad hyzdí meze podél cest a břehy zdejšího potoka.

BEZOHLEDNOST BORDELÁŘŮ

Město Chlumec zde černé skládky likviduje několikrát do roka. Na bezohlednost bordelářů upozornili místní, kteří sem chodí pravidelně na procházky.

Například podle Lucie Schmiedové chlumecká radnice jednou za čas černou skládku odklidí, ale už během následujícího týdne bývá místo opětovně zaneřáděné.

„Byla bych moc ráda, kdyby se někdo začal tímto dlouhodobým problémem konečně zabývat a ta prasata, co tohle dělají, byla potrestána. Nikdo z vedení města to jinak neřeší. Účinnější by byly fotopasti nebo mobilní kamery,“ nebrala si servítky Schmiedová.

Jak ale vysvětlil chlumecký starosta Roman Zettlitzer, město nepořádek odklízí několikrát do roka. Naposledy proběhl úklid v říjnu 2017. S dalším chtějí v Hrbovicích začít už od příštího pondělí, tedy 15. ledna. „Vždy přitom naplníme několik velkokapacitních kontejnerů,“ poznamenal starosta.

Město podle něj několik fotopastí vlastní. „V minulosti jsme je využívali různě. I u černé skládky, a zvažujeme, že bychom je umístili také v Hrbovicích,“ potvrdil Zettlitzer.

Fotopast lze pořídit od 2,5 tisíce korun. Jejich cena stoupá až k 10 tisícům korunám. S černými skládkami v těchto místech nemusí bojovat jen zdejší radnice, ale i vlastníci okolních pozemků.

„Upozorňujeme je na nutnost likvidací černých skládek či zabezpečení pozemků zamezením vjezdu a přístupu k jejich parcelám,“ popsala referentka odboru rozvoje města a životního prostředí chlumecké radnice Martina Kroa.

Zastrčených míst, kam nezodpovědní lidé odvážejí nepotřebné věci, eviduje chlumecký odbor životního prostředí několik. „Odhaduji šest až deset zákoutí a zastrčených částí pozemků. Kamerou lze vyřešit jedno dvě místa,“ posteskla si Kroa.

V ÚSTÍ VYUŽÍVAJÍ OSM FOTOPASTÍ

S nepořádníky ovšem vede marnou válku snad každé město a obec v České republice. „Není to jednoduché. Když někdo chce vyhodit nepotřebný odpad, většinou si to promyslí a najde si odlehlé místo v čase, kdy by tu neměl nikoho potkat. Málokdy ho chytíme při činu nebo si ho někdo všimne,“ popsal zástupce ředitele Městské policie v Ústí nad Labem Jan Novotný.

Tímto způsobem strážníci chytí povětšinou bezdomovce, které donutí místo uklidit a poté je odsud ihned vykážou. Na ostatní většinou musí používat techniku. Na vytipovaná místa umístí fotopast a nechají ji zde na čtrnáct dní až měsíc.

Když pachatele objektiv zachytí, předávají ho rovnou přestupkové komisi, která mu uloží několikatisícovou pokutu. „Fotopastí máme celkem osm a zatím postačují. Docela se nám osvědčily,“ dodal Novotný.