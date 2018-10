FOTO: Někteří najdou stovky hub, jiní paběrkují. Pošlete nám také své úlovky

Stavebnictví - Stavebnictví Geodeti a ostatní 20 450 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví Rada/Odborný rada v oddělení aktualizace a dokumentace. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20450 kč, mzda max. 30750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ID 56000029 - rada/odborný rada v oddělení OKO I. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí., Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2018 nebo jiný termín podle dohody., Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.Na uvedeném služebním místě jsou vykonávány zejména tyto činnosti:, " činnosti při obnově katastrálního operátu mapováním, zejména: výběr a příprava, podkladů využitelných při obnově,, " zjišťování průběhu hranic (příprava podkladů, zjišťování hranic, jednání s vlastníky a jinými oprávněnými uživateli nemovitostí, vyhotovení elaborátu zjišťování hranic),, " vyhotovení nového souboru geodetických informací, vyhotovení nového souboru popisných informací, vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí,, " další činnosti podle náplně práce a činností vykonávaných technickým odborem., U žadatelů bude kladně hodnocena:, " znalost geodetických výpočetních programů (Groma) a grafických souřadnicově orientovaných programů (MicroStation), " znalost práce s mapou, " vzdělání v technických oborech (vhodné zejména pro absolventy)., Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 8. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: scdadnq)., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo ID 56000029 - rada/odborný rada v oddělení OKO I. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj"., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:, 1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];, b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];, c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; , d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];, e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu; , f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; , K žádosti dále žadatel přiloží:, " strukturovaný profesní životopis.. Pracoviště: Katastrální úřad pro ústecký kraj, Krčínova, č.p. 797, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Vladimír Černý, +420 475 246 503.