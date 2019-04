„Jde o projekt, který pomůže Základní škole speciální Pod Parkem,“ připomíná ředitelka Severočeské vědecké knihovny Jana Linhartová. Na závěr dne byl od osmi hodin uspořádán také Knihovnický ples, na kterém se kromě tanečních vystoupení dražil první a stý výtisk knihy Dvacítky, kdy byly obě knihy podepsány všemi aktérkami. Objevil se zde opět i kmotr Petr Lüftner, který zahrál tři písničky, a to konkrétně Sto tisíc dní, Zůstaň na chvíli a jednu bezejmennou, která byla provizorně pojmenována Úspěch.

Proč jste se rozhodli pro název Dvacítky? U většiny dam, které jsou na snímcích, to neplatí…

To je pravda, dvacítky jsou ale na titulní stránce knihy. Jsou to obě autorky, fotografka Lucie Korečková z Fakulty umění a designu UJEP a Bára Slámová z katedry bohemistiky na Pedagogické fakultě. Bára natočila příběh s ženou pracující na Ústecku, dámou s velkým srdcem a velkou duší. Na základě příběhu pak Lucka ženy nafotila. Kmotrem knihy bude ústecký muzikant Petr Lüftner. Myslím si, že takový projekt má potenciál na další pokračování, které by mělo přijít už na podzim.

Čím překvapíte čtenáře ve zrekonstruované vile?

V prostorách bývalého oddělení časopisů nám vyrostla nová literární kavárna Café Novel. Její noví nájemci by byli rádi, aby to byla kavárna se vším všudy. Aby se tu čtenáři seznamovali s novými knihami nebo aby se tam psaly novely. Určitě vila ožije nejen v provozním čase knihovny, ale byli bychom rádi, kdyby tu literární kavárna fungovala i mimo tuto dobu. Bude mít samostatný vchod, který bychom chtěli využít i o sobotách či nedělích navečer.

To jsou smělé plány…

Těšilo by mě, kdyby se v knihovně odehrávaly svatby, abiturientské srazy, vítání občánků a jiné zajímavé akce. Vila zkrátka bude využita od sklepa po podkroví. První a druhé patro bude celé pro veřejnost. Vznikl tu nový pěkný přednáškový sál, celé patro bude propojené s oddělením časopisů. Čtenáři si tu mohou půjčit cokoli, co je bude bavit, a přečíst si to v krásném prostředí se zimní zahradou. Bude tu připojení na internet, lidé sem budou chodit na zdravé snídaně. Těšilo by mě, kdyby se tu křtily nové kuchařky a součástí křtů byla i malá vaření. Ale chtěli bychom tu křtít třeba i biografie sportovců či lékařů. Udělá mi radost, když lidé budou vnímat knihovnu jako prostor pro každého i místo, kde naleznou klid.

„Nové prostory knihovny jsou moc pěkné a trochu to připomíná takové menší muzeum. Je zde krb a vyřezávané stěny, akorát by se sem hodila podle mě klasičtější hudba nebo folk. Kniha, kterou jsme dražili se mi docela líbí, je zajímavá. Je fajn že v ní jsou převážně ženské osobnosti z Ústí nad Labem,“ okomentoval knihovnu Petr Lüftner.