FOTO: Novoročním zážitkem pro příznivce hudby byl Tříkrálový koncert v muzeu

Ústí nad Labem – Oblastní charita si pro letošní Tříkrálový koncert podala ruku se ZUŠ Evy Randové a s Muzeem města Ústí.

„Žáci i učitelé ZUŠ nám opět pěkně zahráli na různé hudební nástroje. Ústeckému muzeu jsem vděčná, že nám zdarma věnovalo na dobročinné účely naší sbírky prostor pěkného Císařského sálu,“ řekla Deníku ředitelka Oblastní charity Ústí nad Labem Michaela Klapková Ozomová. Tradice Tříkrálového koncertu vznikla před několika lety jako poděkování veřejnosti za finanční příspěvky, které v rámci probíhající Tříkrálové sbírky věnují na pomoc potřebným a na charitativní projekty.

„Každý rok se podaří sál muzea zaplnit do posledního místa. A protože jsou lidé štědří, i výnos do Tříkrálových kasiček bývá velice pěkný. Z toho máme obrovskou radost!,“ řekla ředitelka. Až do 10. ledna 2018 mohou Ústečané potkávat v ulicích koledníky s úředně zapečetěnými kasičkami, do kterých žáci vybírají příspěvky. Jsou to vždy děti, které doprovázejí dospělí.

Koncert uváděla s kolegou Rozálie Kotková (15) z ústecké ZUŠ. A z Klíše. „Překvapila mě tu malá holčička, která zahrála báječně na klavír. Na její věk to bylo úžasné, ohromující,“ byla moderátorka. „Ale celý program byl pěkný. Mám ráda Beatles, saxofonový souboj se tu ZUŠce povedl. „Tříkrálový koncert má určitě smysl a význam. Jednak se tu děti vedou k hudbě, a výtěžek koncertu pomůže lidem,“ tvrdila dívka. Součástí koncertu byla také přání, která vymýšleli diváci a byli za ně charitou odměněni. „Diváci tak navrhnou, jak mohou pomoci a být užiteční,“ byla si jistá slečna.

„Nejvíc kolednických skupinek se nám tradičně pohybuje po Ústí nad Labem, ale začali jsme spolupracovat i se školami v přilehlých obcích, tedy v Tisé, v Chabařovicích, Suché i ve Stebně, ve Strážkách už podruhé, také ve Velkém Březně. Těch míst je poměrně dost,“ uvedla šéfová Oblastní charity. „Koledníky poznáte snadno. Jsou v bílém a s korunkami, důležitá je kasička označená logem. Musí být zapečetěná, na každé jsou dvě loga. Jedno naše a druhé Magistrátu Ústí nebo Chabařovice. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníků s podpisy a identifikačními údaji vedoucího, jeho jménem a číslem občanského průkazu,“ prozradila ředitelka ústecké Oblastní charity.

Výtěžek sbírky jde na tři účely. Nejvíce peněz půjde ve prospěch Jirky Škutana, handicapovaného mladíka z Teplicka. Rodina peníze užije na bezbariérovou úpravu bytu i rehabilitační pobyt. „Další částka poslouží k vybavení domu Samaritán, kde pracujeme s lidmi bez domova a bez přístřeší. Třetí projekt využijí pro své akce farnosti Trmice,“ ví ředitelka.

„Děkujeme za pomoc ústeckému muzeu, ZUŠ Evy Randové i veřejnosti za příspěvky,“ uvedla šéfová charity. „Mám ráda malé koledníky, jsou to takoví naši andílci. A veřejnost i díky nim Tříkrálovou sbírku dobře vnímá,“ doplnila Ozomová. Robert Kulhánek, učitel kytary na ZUŠ, doprovázel své žáky při vystoupení v Císařském sále. „Možná bylo dnes méně vánočních písní, ale těch jsme si nedávno užili dost,“ řekl pedagog. „A je dobře, že náš Tříkrálový koncert pravidelně pomáhá,“ doplnil.

„Koncert byl tradičně vydařený. Už jsem se těšil, byl několikátý, který jsem absolvoval. Měl jsem tu dceru Ludmilu, hrála s kamarádkou duet na flétnu,“ prozradil Václav Beran, ornitolog ústeckého muzea. „Účast tu byla krásná, tříkrálový koncert je pravidelně dobře navštěvovaný. Jsme rádi, že lidi přijdou, najdou cestu na dobrou akci,“ vysvětlil. „Koncert byl velice pěkný, máme radost z našich dětí, Jana a Tomáš Literovi. Hrály na kytaru a na housle,“ prozradil Luboš Litera z Bukova. Užít si Tříkrálový koncert a pomoci přišla celá jeho rodina.