Možná už počtvrté ji hostila a bavila v Ústí také Alšovka, jedna z nadšených a sousedsky aktivních ulic ústecké čtvrti Klíše.

Dost tu bylo prima jídla, koláčků, muffinů, jednohubek, perníčků, kávy, piva i vína. Zkrátka každý si tu vybral to své. Ale nechyběla zde ani spousta fajn muziky. Celou show zde odstartoval pověstný Kapitán Krab, známý též jako Póža či Will Eifell; je to zkrátka chlapík spousty hudebních i moderátorských tváří. Jenže diváci na Klíši rádi tančili i na partu La Panda Soud System a ovšem také na jistotu zábav, plesů či vánočních produkcí na Ústecku - Brass Bombers. Zkrátka početnou kapelu s báječnými zpěvačkami a výbušnými dechy, soubor blízký ústecké ZUŠ Evy Randové.

Seriáloví Přátelé i Gott k fajn pálivému gulášku

A taktéž nám chutnal tak akorát pálivý gulášek u písní seriálu Přátelé, Gottova dávného hitu Lady Carneval a jistě i Ewy Farné „Bocích jako skříň“ nebo Pretty Woman. „Ať se nám Goťák zas brzo uzdraví. Co my tu bez něj?“ vinšovali Bombers svému kolegovi.

Nadchla tu jistě i výstava starých motorek, chutnala vínka různých barev i chutí či pálenka, děti na ulici byly k nezastavení. Jenže ani jejich rodiče tu zábavu nekazili. „Lidi tu mají k sobě o dost blíž. Tahle akce po republice svůj účel plní,“ byl spokojený i sám Panda z Café Max.

I když byla tentokrát Alšovka nečekaně rozkopaná, finále zábavného, radostného a umělecky výživného uličního odpoledního a podvečerního festivalu možná překvapivě patřilo mladé ústecké chlapecké kapele Demowave, vzešlé z hudební líhně Gymnázia Jateční.

„Ohlídat“ i kvalitně nazvučit si ji sem přišel spolehlivý ústecký producent a zvukař Jan Brambůrek, bývalý člen Houpacích Koní. Zkrátka Demowave je prostě nadějí místní hudební scény, ještě o nich věru dost uslyšíme. Těšme se na jejich první singl a mnohé další radosti i koncerty. Už teď na podzim…