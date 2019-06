Třicet pětičlenných smíšených družstev se utkalo v šestnácti sportech a byla to pěkná zabírečka. Standardní sporty, jako je volejbal, nohejbal, orientační běh, kuželky nebo biatlon, doplnily speciální pohybovky a nikdo nemohl tušit, co to v součtu udělá. Především ručkování na vodní ploše místního rybníka bylo pro diváky atraktivní, ale závodníci si hrábli na samotné dno svých fyzických sil. Tažná kára vyžadovala souhru, fotbalová dovednost rychlost i techniku.

„Náš tým se jmenuje jednoduše Housky, každý má nějakou sportovní specializaci, dohromady je to propletenec, který něco vydrží. Kluci hráli košíkovou, jeden je horolezec, já hrála nohejbal," naznačila stručně své ambice Michaela Procházková z Ústí nad Labem. Při nohejbalovém utkání to bylo znát, nažhavené mužské soky porazila tahle pohledná dáma vlastně sama svým podáním. Klára Hoskovská předvedla perfektní výkon při fotbalových dovednostech, dívčí tým zabodoval u kuželek. Ženy zkvalitnily Létohry, vítězné družstvo je z Tisé a jmenuje se Písek za ráfkem. Dobětické Lentilky obsadily šesté místo.

„Jsem rád, že do Tisé přijely opět týmy z Doks a Brandýsa nad Labem. Je to už taková tradice. Vždycky jsme chtěli lezeckou soutěž přemístit do skal, ale není to tak jednoduché, získat všechna povolení, proto jsme udělali umělou stěnu na hřišti. Při hře vznikají nová přátelství, pohyb dělá radost všem bez rozdílu věku a to je to hlavní. Bez dobrovolníků bysme to nezvládli, poděkování patří proto všem,“ řekl Petr Štěrba. Moc lidí neví, že tento padesátník stále závodí v rychlostním lyžování. Letos byl v březnu na Mistrovství světa ve Francii, kde obsadil sedmé místo mezi čtyřicítkou účastníků. Na vyžehleném svahu dosáhl rychlosti přes 200 km/hod.