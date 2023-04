Jedním z těch, kdo o „smradu“ v Úžíně mluvil, je i Dana Laurichová. „Dojíždíme nakupovat do supermarketu ve Všebořicích z Krupky a mohu vám říct, že se to táhne až k Varvažovu. Je opravdu nepříjemný zápach, nějaký plyn, snad čpavek nebo něco takového. Nedokážu to určit. Zajímalo by mne, jestli to někdo řeší. Hygiena nebo inspekce životního prostředí, jestli to neškodí zdraví,“ obávala se.