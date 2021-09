Venku před budovou si lidé mohli zkusit třídit, vyfotit se ve fotokoutku nebo třeba ochutnat sušené červy a cvrčky. Pro větší hladovce pak bylo otevřené bistro s pestrou nabídkou jídla. Uvnitř budovy si návštěníci mohli užít fyzické a chemické pokusy jako například zmrzlina z dusíku nebo si mohli nechat zapálit ruku bez jediného pocitu pálení.

Na výběr byly také workshopy pro děti i dospělé, exkurze do laboratoří, konzultace, soutěže a podobně. Skládačky tvarů z kostek daly zabrat nejen dětem, ale i dospělým. Podívat jste se zájemci mohli na moderní drony nebo si vyzkoušet první pomoc. „Jsem nadšená, přišla jsem to s dcerou jen omrknout, co se tu vlastně děje a myslím, že už ji odsud dnes nedostanu. Mají to tu krásně vymyšlené, opravdu klobouk dolu,“ řekla paní Eva. Na programu byla také spousta muziky s Dj’s a světelná show. Tak doufáme, že znovu za rok!