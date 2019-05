Začala totiž dlouho plánovaná rekonstrukce za zhruba 125 milionů korun 83. a 92. kilometru dálnice. Rychlost je tady snížena na 80 km v hodině, v tunelech na 60. „Předmětem opravy je výměna krytu asfaltobetonové vozovky včetně lokální sanace podkladních vrstev,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Projekt počítá i s opravou most ů a novým vodorovným značením. „Začínáme pravou stranou ve směru na Německo, zhruba 600 metrů před tunely Panenská, na které budeme pracovat měsíc. Následovat budou od července práce na levé části dálnice. V tunelech žádné pr áce na vozovce provádět nebudeme,“ sdělila Iveta Štočková z firmy Eurovia CS, která opravu provede. Hotovo má být do poloviny srpna.

Řidiči jsou zatím s průběhem oprav spokojení, žádné dopravní problémy se od pondělního rána do zhruba 13. hodiny na dálnici neudály. „Každý týden tuhle trasu jezdím, je to plynulé. Nejsou žádné kolony,“ uvedl starší kamioňák na benzinové pumpě ze slovenských Nových Zámků. „Dneska žádná kolona, jedu z poloviny Německa, akorát malé zúžení před hranicemi, ale plynulé. Při současném provozu nevidím žádný rozdíl oproti jiným dnům, je to zdržení jen pár minut,“ podotkl řidič osobního auta. Dopravní komplikace očekávají policisté v případě dopravní nehody.

Objízdné trasy dálnice D8 totiž nejsou v Ústeckém kraji přesně stanovené. „V případě nezbytného uzavření D8 v tomto úseku lze předpokládat významné dopravní komplikace s ohledem na charakter dostupných objízdných tras a intenzity zejména nákladní dopravy, která významně ztěžuje jejich propustnost v lokalitě Ústí nad Labem,“ potvrdil zástupce vedoucího dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Martin Sochr.

Pro nákladní auta do 3,5 tuny je pak určená objízdná trasa přes přechody Hora sv. Šebestiána nebo Rumburk, přes přechod Cínovec mohou kamiony do 7,5 tuny.