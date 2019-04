V pondělí 8. dubna se na hřišti trmické Střední školy obchodu a služeb zdarma rozdávaly párky v rohlíku s kečupem a žlutou limonádou. Školáci a školačky v pestrých krojích nepohrdli koláči z kuchyně ZŠ Fügnerova. Oslavu připravilo místní romské sdružení Romano Jasnica, jeho představitelé usilovali také o další vzdělávání Romů. Na nástěnku umístili snímky populárních Romů, třeba redaktora ČT Richarda Samka. Právě on pravidelně každé léto v Trmicích uvádí Různobarevný festival.

„Představili jsme dětem nástěnku s ukázkami jídel Romů, ale i našich tradic. Tanečním souborům jsme umožnili představit ostatním naše tance. Chtěli jsme zkrátka, aby oslava bavila a nadchla všechny. Proto tu také hrála naše populární skupina Duel,“ prozradila Margrita Cichá z týmu sdružení Romano Jasnica.

„Ve světě se slaví Mezinárodní den Romů od roku 1971, v České republice až do roku 1990,“ prozradil Martin Cichý, ředitel sdružení Romano Jasnica. „Tento den je pro nás důležitý, můžeme při něm ukázat společnosti naši kulturu. Naše zvyky a tradice. Přišlo okolo tří set lidí, žáci místního učiliště i základní školy, která nám půjčila své hřiště a upekla sladkosti. Za tuto spolupráci jsme rádi,“ svěřil se šéf sdružení. „Pro mě je dnešek svátek, velká radost,“ prozradil.

Vedle Martina Cichého o pondělním svátku mluvil také Petr Globočník, sociální pracovník nízkoprahového zařízení z Trmic. „Dnešek vnímám pozitivně. Je to příležitost, kde se majoritní společnost může dozvědět něco o Romech. Je to šance, kde se lidé mohou potkávat, což v naší společnosti chybí,“ soudil. „Pořád se od sebe separujeme, ale měli bychom naopak dělat víc společně. Akce, jako ta dnešní, by měly být častěji. Lidé by se díky nim měli setkávat víc, aby se obrušovaly hrany a my zjistili, kolik toho máme společného,“ byl si jist mladík.

“Vystupují tu hlavě dětské taneční soubory z místní školy a další děti. Všichni rádi zpíváme a tančíme, jen někdo k tomu potřebuje alkohol. Ale tyto děti určitě ne. Jsou spontánní a nadšené i tak, to je na tom to pěkné,“ neskrývá svou radost pracovník nízkoprahového klubu z Trmic.