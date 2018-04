FOTO: Petrovice byly ve středověku větší než Ústí

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 38 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidič MKD. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 38000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: EU - Německo, rakousko, Itálie., Požadujeme: řidičský průkaz sk. C+E, požadujeme digitální kartu do tachografu, profesní průkaz, bezúhonnost, praxe výhodou., Nabízíme: plat 38.000,-Kč, kdo by chtěl je možnost dalšího přivýdělku a to 1x za 14. dní jet víkend dalších 100,-Eur k výplatě - nenutíme, víkendy volné, možnost stálé linky po domluvě. Parkování vozidla po domluvě. Nástup ihned., Kontakt: volat můžete na tel. 724 485 879 e-mail vakotrans@email.cz, můžete zaslat životopis s kontaktem a my Vás budeme kontaktovat.. Pracoviště: Vako trans s.r.o., 403 27 Malečov. Informace: Josef Vaněk, +420 724 485 879.