FOTO: Petrovická a německá školka se roky kamarádí

Petrovice - Jednoduše přátelské jsou mateřinky z Petrovic a nedalekého lázeňského městečka Bad Gottleuba Berggießhübel. Úzce spolupracují už čtvrtým rokem a vzájemné kontakty si pochvalují.

„Z německé obce je to k nám 10 kilometrů, malá vzdálenost nahrává intenzivnímu setkávání. Vídáme se na územích obou států,“ říká vedoucí učitelka MŠ Petrovice Helena Kadlecová.

Prvně se školky viděly díky projektu Krůček po krůčku do sousední země. Pomocí her, soutěží, výtvarného tvoření i dvojjazyčného čtení pohádek poznávaly děti němčinu i češtinu. „Průvodcem zimního setkání byl Sněhuláček Běláček, který nás seznamoval s jiným prostředím. Bylo to vzájemné obohacení,“ dodává učitelka.

V posledních letech se děti z mateřinek setkávají často. Tělesnou zdatnost si zkusily na Sportfestu organizovaném učiteli z Německa. Užily si v Hopsáriu v Děčíně i v zoo v Ústí, bavila je botanická zahrada v Teplicích a indiánská vesnička Rosehill v Růžové u Děčína. „Úžasné zážitky máme z Dinoparku v Kleinwelce,“ líčí Kadlecová.

Podobné to bylo i v průběhu tohoto týdne. Po krátké rozcvičce a tréninku slovíček děti pracovaly v takzvaných centrech. Řekly si, co je baví a zajímá. A opět potvrdily, že nejoblíbenějším je centrum vaření, kde připravovaly jednohubky z banánu, nutelly, šunky a sýru.

Později zkoumaly písek, potápěly loďky, užily si i další pokusy a objevy. „Když si tu děti zábavně hrají, jsou lépe připravené do školy než jiní školáci,“ připomíná ředitelka ZŠ Petrovice Květuše Listnerová.

S vařením pomáhala i maminka Markéta Červinková, její centrum si užila i pětiletá Simona. „Kuchařská centra máme rádi,“ prozradila dívka.