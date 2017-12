FOTO: Pod šikmou věží vystavují rozmanité betlémy

Ústí nad Labem - Různé pěkné betlémy mohou zájemci vidět až do 3. ledna v Kostele Nanebevzetí Panny Marie.

"Do kostela během roku moc nechodím, ale chtěla jsem vnukovi ukázat vystavené betlémy. Nevím, kolik jich tam celkem je, ale některé jsou fantastické. Moc se mi líbí, že mezi skutečnými skvosty ze zahraničí najdete práce našich školáků, nebo šikovných amatérů z blízkého okolí. Postavičky kolem jesliček jsou zhotoveny z různých materiálů, převládá dřevo, papír, keramika. Jeden je dokonce z kukuřičného odpadu, nechybí perník, nebo vosk. Betlémy jsou na saních, na stromě, za sklem i před oltářem. Uprostřed všeho toho vánočního poselství je veliká svíce, kam si chodí lidé pro Betlémské světlo. Škoda, že jsem si nevzala naší zahradní lucerničku. To by se dědeček divil," popisovala situaci uvnitř Kostela Nanebevzetí Panny Marie nadšená paní Dana ze Střekova.

Hodně lidí tam chodilo pro Betlémské světlo, malá delegace dorazila z Libouchce. Tři usměvavé maminky prý nabídnou plamínek svým kamarádům a ti dalším a dalším hodným lidem. "Letos jsme tu poprvé tři. Já, manžel Pavel a dcera Ráchel. Ještě ten ohromný prostor v kostele moc nechápe, chvilku tu dokonce pospávala. Myslím, že ji zaujalo nejvíc to ohromné okno. Bude jí rok, tohle jsou její první Vánoce. Mě se líbil oplocený betlém z Trmic, byl takový veselý," prozradila paní Jana.

Ukázka lidské šikovnosti uvnitř kostela potrvá do 3. ledna, můžete si tedy ještě naplánovat příjemnou procházku. Třeba někdo spočítá, kolik je tam malých Ježíšků.

Miroslav Vlach