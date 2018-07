FOTO: Pohár jako z French Open má lékař z ústecké nemocnice doma

Ústí nad Labem - V tenisovém turnaji světové lékařské asociace vyhrál v družstvech český tým. Jeho součástí je i lékař ze severu Čech.

Je docela velký a něco už pamatuje. Vlastně tak trošku připomíná trofej pro muže z French Open. Řeč je o poháru pro vítěze prestižního tenisového turnaje světové lékařské asociace.

47. ročník této soutěže se uskutečnil v Plzni a trofej v kategorii družstev vybojoval český tým. Jeho nedílnou součástí byl lékař Jiří Kalhous z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Pohár má úspěšný tenisový lékař momentálně doma.

„Je to putovní trofej, přivezli mi ji před několika dny z Plzně. Podle štítků se jmény vítězů už procestovala kus světa. Nějaký čas ji tady budu mít,“ řekl spokojeně Kalhous. Pohár má masivní podstavec, horní ozdobná část je otevřená. Úplně se nabízí do ní nalít šampaňské a vítězoslavně ho vypít. „To určitě nesčetněkrát ve skoro 50leté historii turnaje proběhlo. Ani my jsme nebyli výjimkou,“ usmál se Kalhous.

Vybojovat trofej nebylo vůbec lehké. Do Plzně se sjelo na 200 tenisových lékařů z celého světa. „Poměřovat se s velkými státy, jako je Itálie či Německo, moc nejde. Jejich základna lékařů, kteří hrají tenis na velmi dobré úrovni, je obrovská. Mají vždycky kam sáhnout,“ dodal.

Kalhous se účastnil turnaje pod hlavičkou světové lékařské asociace poprvé. Za parťáky měl třeba kardiologa Romana Fiedlera z Plzně či gastroenterologa Jaroslava Kratochvíla z Plzně. „Tým byl výborně poskládaný. Zranění se nám vyhýbala, důležité fiftýny v klíčových momentech zápasů vyznívaly pro nás a navíc pomohlo i domácí prostředí. Vše prostě sedlo, jak mělo,“ ohlédl se lékař, který tenis hraje od žákovských let.

Česká republika za těch 47 ročníků vyhrála turnaj týmů pouze třikrát. „Úroveň zápasů byla velmi vysoká. Celá řada lékařů hrála dříve tenis závodně, navíc většina je velmi soutěživá a nerada prohrává,“ usmál se.

Ústecký lékař stále hájí barvy ústeckého tenisového klubu. Nezměnil dres ani když studoval medicínu v Plzni. Později i s díky odmítl nabídky na přestupy do jiných mančaftů.

„Táta mě přivedl na ústecké dvorce a já jsem jim stále věrný. Měnit tenisovou adresu nehodlám,“ prohlásil. S Ústečáky se mu podařilo letos vyhrát krajskou soutěž a postoupit do divize.

„Stále mě to baví, i když věk člověk nezastaví. Ale sport, zejména tenis, je pro mne relax a forma odpočinku.“

Není jediný z řad lékařů či zdravotníků, kteří holdují tenisu. „Organizujeme jednou ročně nemocniční tenisový turnaj pro lékaře a zdravotníky z ústecké Masarykovy nemocnice. Na posledních ročnících byla velmi slušná účast. Je vidět, že tenis je stále v oblibě a to mě těší,“ doplnil Kalhous s tím, že letos v září proběhne na dvorcích TK Spartak Ústí nad Labem už 19. ročník nemocničního turnaje.