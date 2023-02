V sobotu 4. února zahájila ples Eva Tomsová, v úvodu omluvila starostku Janu Oubrechtovou, která slavila s rodinou narozeniny, jinak by určitě přišla. Tombola byla skvělá, Láďa Nečas ji musel rozdělit na tři části, aby muzikanti moc nevychladli. Samozřejmě bylo předtančení, podávaly se čerstvé chlebíčky, každá dáma dostala na stůl barevnou květinku. Tanečnice byly v přesile, ale prošedivělí gentlemani se fakt snažili.

Nejvíc byl na parketu vidět skoro osmdesátiletý Jarda Puchta z Újezda. "Chodím rád na každý místní ples, potkávám tu sousedy, jak tvrdí klasik, musíme si pomáhat. Taneční jsem absolvoval jako student, potom jsem se přihlásil do pokročilých, nakonec jsem tancoval za Chemičku. Ani se neptejte, jaký to byl rok? V týdnu trénink, nácvik předtančení, potom ples. Taneční mistr Jahoda nám nic neodpustil," směje se muž s bílou kšiltovkou na hlavě. Tady ho znají jako otužilce, milovníka vína a skvělého dokumentaristu.

Opravdovou dechovku už na plese neuvidíte, polka se tančí výjimečně. Dnes postačí klávesy, kytara, dobrá zpěvačka, zesilovač, světelné efekty. O skupinu Oli je v Ústí nad Labem zájem, hraje na plesech, dochází mezi seniory, doprovází různé akce, kalendář je plný poznámek.

U téhle věkové kategorie jsou zásadní texty písniček. Když dojde na Hanku Zagorovou, Petra Jandu, Karla Zicha, Naďu Urbánkovou, Karla Gotta, Pavla Bobka, tak zpívají všichni. "Včera jsem byl na maturitním plese vnuka, panečku, to byl nářez. Tady všichni čekají na lidovky, počkejte až zazní - Tu červenou sukýnku nejradši ze všech mám, dnes večer ji obléknu, až přijdeš chlapče k nám," tvrdil zkušený tanečník.

Skoro za hymnu považují senioři text Jiřího Zmožka. "Už mi lásko není dvacet let, už mi není ani dvacet pět, i když to moc krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou." Dobrých textařů máme skutečně hodně, člověk není robot, emoce prostě patří k životu bez ohledu na věk. Najednou jim září oči, pohyb vyvolává vzpomínky na mládí, parket je plný šťastných lidí. Maturitním plesem to vždycky začíná!