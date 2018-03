FOTO: Překonala jsem sama sebe, ví královna ankety Baumrtová

Ústí n. L. – Šťastná sedmička? Pro největší hvězdu českého plavání posledních let Simonu Baumrtovou určitě! Nejlepší tuzemská znakařka posledních let má ve sbírce třináct medailí z velkých akcí, v minulé sezoně posbírala další rekordy, skvělá umístění a nyní se v anketě spolupořádané Deníkem opět po roce stává už posedmé Nejúspěšnější sportovkyní Ústeckého kraje za rok 2017.

„Překonala jsem sama sebe,“ řekla 26letá kráska ze Slávie Chomutov. Je jedinou českou závodnicí, která na konci ledna vyhrála anketu Nejlepší plavec ČR už popáté v kariéře. Ve výborné sezoně byla finalistkou mistrovství světa v Budapešti, kde skončila sedmá na 100 znak v novém českém rekordu. K triumfu v anketě jí pomohla i výborná pátá (100 metrů znak) a devátá (200 metrů znak) pozice na evropském šampionátu v Kodani.

Účinkování českých reprezentantů na prosincovém kontinentálním šampionátu v krátkém bazénu v Kodani skončilo třemi finálovými účastmi. O nejlepší výsledek se postarala právě chomutovská znakařka.

„Jediné co mě mrzí je to, že mi na Evropě v Kodani o dvě desetiny utekla medaile. To je něco, co by mě vnitřně hodně nakoplo. Vím, že ta medaile je jenom kov a že jsem jich za svou plaveckou kariéru už získala hodně. Jenže poslední tři roky už žádnou a tak by to pro mě znamenalo strašně mnoho,“ uvedla Baumrtová v rozhovoru pro Deník.

Radost a pozitiva ale jednoznačně převládají. „Na druhou stranu účast ve finále na MS v Budapešti stavím na úroveň medaile z Kodaně, takže dobrý. Navíc jsem vylepšila české rekordy, což se mi také delší dobu nepovedlo. Na to jsem se zaměřila, to bylo to, co jsem potřebovala, abych dokázala překonat sama sebe,“ dodala chomutovská rodačka, která se v dětství věnovala moderní gymnastice, k závodnímu plavání ji ve 14 letech přivedl otec Tomáš, který je jejím trenérem.

Poprvé na sebe výrazněji upozornila na juniorském ME v roce 2007, kde na znakařské dvoustovce postoupila do finále. Vybojovala bronzové medaile na MS v krátkém bazénu 2012, ME v plavání 2012 a tři bronzové kovy z mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Stala se mnohonásobnou mistryní České republiky a drží pět českých rekordů.

ELITNÍ TROJKA

Za Baumrtovou skončil na druhém místě žatecký sjezdař na divoké vodě a dvojnásobný mistr světa do 23 let Vladimír Slanina. Pomyslný bronz získal evropský šampion v závodech tahačů Adam Lacko z roudnické stáje Buggyra. V elitní desítce mají tradičně největší zastoupení plavci. A jinak tomu nebylo ani letos. Kromě Baumrtové se umístili i Lucie Svěcená a Petr Bartůněk. Na osmé místo se protlačil gólman mistrů světa v malé kopané Ondřej Bíro z klubu Gamblers Most.

ANDĚLÉ KRALOVALI

V nejlepší desítce figurují i dva zástupci házené a reprezentanti Markéta Jeřábková z Mostu a lovosický kapitán Jan Landa. A právě mostecké házenkářky ovládly kategorii kolektivů.

„Je to ocenění práce celého klubu,“ zní z mosteckého Baníku. Černí andělé se poprávu zařadili na vrchol nejlepších kolektivů. Jsou posledními českými mistry, vítězi poháru, lídrem nejvyšší MOL ligy a výraznou stopu zanechali také na evropské scéně, kde se probojovali do jarních skupinových bojů v Poháru EHF.



Letos v anketě zářila i šikovná hráčka Baníku a reprezentantka Markéta Jeřábková, kterou na Mostecku zvolili jako nejlepšího sportovce. „Překvapilo mě to a jsem za to moc ráda. Děkuji všem, kteří mi poslali hlas,“ řekla na galavečeru Jeřábková, která v krajské konkurenci obsadila šesté místo.



Za házenkářkami Mostu skončili děčínští basketbalisté, kteří, si potřetí zahráli finále ligy a stříbro obhájili i při show na zimním stadionu. „Novou sezonu pak ovlivnila řada zranění, samozřejmě nám chybí rozehrávač Vyoral, který v létě odešel do Nymburka,“ řekl manažer Válečníků Lukáš Houser, přesto se klub drží mezi elitou, dostal se do Final Four tuzemského poháru i play off evropského Alpe Adria Cupu.

HVĚZDOU HERČZÍK

Do ankety se mohli zapojit i čtenáři Deníku, kteří dali nejvíc hlasů Patriku Herčzíkovi. Chomutovský kulturista, který získal bronz na mistrovství světa, se tak stal Sportovní hvězdou Deníku. Trenérům vládlo úspěšné duo ústeckých plavců Roman Eckert a Petr Thiel. Kategorii handicap vyhrála lyžařka Adéla Šavlová a masters děčínská judistka Lenka Königová.



Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje



DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI:

1. Simona Baumrtová (plavání, TJ Slávie Chomutov)

2. Vladimír Slanina (sjezd na divoké vodě, Loko Žatec)

3. Adam Lacko (motorismus, Buggyra Roudnice)

4. Fabiana Bytyqi (box, SES Team Czech Republic)

5. Adéla Citová (aerobik, Fitness klub Louny)

6. Markéta Jeřábková (házená, DHK Baník Most)

7. Jan Landa (házená, HK FCC Město Lovosice)

8. Ondřej Bíro (malá kopaná, Gamblers Most)

9. Petr Bartůněk (plavání, Ústecká akademie)

10. Lucie Svěcená (plavání, Jazzmani Žatec)

DOSPĚLÍ – KOLEKTIVY:

1. DHK Baník Most (házená)

2. BK Armex Děčín (basketbal)

3. Piráti Chomutov (hokej)

MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI:

1. Adéla Házová (rychlostní kanoistika, TJ Kajak Děčín)

2. Lucie Nesnídalová (vodní slalom, Lokomotiva Žatec)

3. Ladislav Eisenhammer (kickbox, SK Kosagym Kadaň)

MLÁDEŽ – KOLEKTIVY:

1. FK Teplice (fotbal)

2. Ústecká akademie (plavání)

3. Sport Judo Litoměřice (judo)

TRENÉR:

Roman Eckert, Petr Thiel (Ústecká akademie plavec. sportů)

HANDICAP:

Šavlová Adéla (lyžování, Arkádie)

MASTERS:

Lenka Königová (judo, DDM Judo Děčín)

SPORTOVNÍ HVĚZDA DENÍKU:

Patrik Herčzík (kulturistika, TJ Sport Chomutov)