Přívoz Velké Březno - Povrly je významnou spojnicí mezi oběma břehy Labe v prostoru mezi Ústím a Děčínem. Vozí pěší turisty, cyklisty i osobní a nákladní auta. Je dlouhý 130 metrů.

Přívoz Velké Březno - Povrly funguje. Vozí turisty, cyklisty i auta. | Video: Martin Mudroch

V provozu je denně, v pracovní dny jede první převoz v 8 hodin a poslední v 19 hodin. Polední pauza je od 11.30 do 13.00. O víkendy a svátky funguje přívoz od 8.30 do 18.30. To ale vše za podmínky, že není moc hodně vody, nebo naopak moc málo vody. Momentálně je v provozu. Jestli jezdí či nejezdí můžete zjistit ZDE. Převoz auta vyjde na 35 korun, osoba nad 15 let platí 15 korun.

