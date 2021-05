Na soupisce bylo 266 startů, 30 startů obstarali hosté z Německa. Tři poslední soutěže včetně té nejtěžší (ST/135 cm) vyhrál Henry Toegel z Německa. "Měl tu dva koně, oba byli skvělí. Snažíme se, aby soutěžní areál splňoval požadované podmínky, hodně věcí se změnilo. Někdo má rád pejsky, my fandíme krásným koním a šikovným jezdcům. Koronavirus nás trochu přibrzdil, ale jedeme dál," svěřila se hlavní pořadatelka Dana Šusterová.

Nejvíc soutěžních dvojic bylo přihlášeno do skokové soutěže stupně ZM/90 cm. Startovní pole bylo rozděleno do tří skupin po dvaceti, na kolbišti bylo deset překážek, stanoven byl čas.

Vyhrála šestnáctiletá Tereza Jonášová z Jezdecké stáje Mirkov. "Bylo to těsné, snad třicet dvojic neudělalo chybu, já jsem se trefila přesně do limitu. Parkur nejezdím dlouho, tak čtyři roky. Začínala jsem jako westernový jezdec s kloboukem na hlavě, ale pár žlutých kokard doma mám. Koník se jmenuje Sharp Magic, je mu čtrnáct let. Z vítězství mám velkou radost, byla tu skvělá konkurence," prohlásila usměvavá slečna a pohladila svého mazlíka.

Nejvíc byl očekáván hlavní závod kategorie ST/135 cm, kde startovalo pouze deset dvojic. Když si představíte, že kůň už má za sebou několik závodů, jezdec něco váží a mezi překážkami byl i trojskok, pak se mohlo stát ledacos.

Nikdo se nezranil, ale podívaná to byla úžasná. Přijďte se podívat v červnu, to bude zase paráda!