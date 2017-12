FOTO: Psaní dopisů Ježíškovi v Malečově vyvrcholilo ohňostrojem

Malečov – Ježíšek dostane z Malečova stovku balónkových žádostí.

V sobotu proběhla řada adventních akcí s nádherným programem, ale ta v Malečově byla jako vždy perfektně připravena. Na své si přišli všichni, jak děti, tak dospělí. Bohatý program nabízel sport, kulturu, domácí pochutiny, vánoční výzdobu, keramiku, šikovného kováře i borůvkový svařák. Děti se zabavily psaním dopisů Ježíškovi a starosta předal ceny vítězům. Hlavní běh vyhrála Zuzana Rusínová, která porazila všechny muže.

Nejvíce brali návštěvníci útokem stánky s občerstvením, a není se čemu divit. Mohli si pochutnat na uzených klobásách, jitrnicích, tlačence, vinné kolbáse, slaných i sladkých specialitách, ovocném pečivu, zelném bramboráku a nechyběl ani svařák.

Zkušený kovář přijel z Děčína, na místě brousil nože a nad kovadlinou předváděl svou šikovnost. Pletené hračky nabízely ženy ze Zubrnic, malé hasiče dopravila do kopců z Vaňova ředitelka internátní mateřské školy Radka Mrkáčková. Z Teplic dorazilo Divadlo z krabice, skupina historického šermu Hartigo předvedla souboje plné odvahy a síly. „Je nás momentálně sedm, každý rok máme nové představení, premiéra je vždy v Německu. To víte, že je to fyzicky náročné, mohu to potvrdit, dnes mám polámané koleno, ale jinak se peru s ostatními s mečem v ruce,“ vysvětlovala usměvavá Eliška Berková.

V 16.00 stovka balónků s dopisy vzlétla k obloze a následoval ohňostroj. „Ti menší na lístek kreslili obrázky, někomu nestačil lístek, jak dlouhý byl seznam požadavků. Všimla jsem si jednoho kluka, ten musel spojit dva balonky, aby problém vyřešil,“smála se žena na autobusové zastávce.