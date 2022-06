"Musím se přiznat, měl jsem opravdu nahnáno. Vody v Bílině bylo málo, po covidu se do stavby nových lodí nikomu nechtělo. Před týdnem bylo na soupisce šest plavidel, nakonec jich na start dorazilo jedenáct. Třicátý ročník Koštovské neckyády přilákal v sobotu 11. června spoustu diváků na most, ještě víc jich bylo na vyhodnocení v hospodě U Jelena. Tady se nejezdí na čas, o pořadí v cíli rozhoduje přátelství, recese, nevšední nápady a hlavně lidská soudržnost. Všichni zasluhují můj obdiv a poděkování," prohlásil Jirka Podaný a mohlo se slavit.

Pamětníků tam bylo hned několik, Petr Fonderfon st. odkazoval zvědavce na kroniku, muž v masce divočáka se loučil. Letos to byla jeho poslední neckyáda. Předsedkyně SKK Koštov Eva Podaná zapojila do předávání cen mládí, nechyběla starostka Trmic Jana Oubrechtová, skvělá hudba a vtipné poznámky sousedů.

"Tak krávy, měsíc to do vás hustím a potom na bedně jenom bučíte," prohlásil podrážděně statný ošetřovatel a překontroloval čistotu vemen před výstupem na stupně vítězů. Vyhlašoval se nejmladší účastník, ponorka, nejlepší kostým, netradiční plavidlo. Některé lodě dokonce během závodu nabraly na trati stopaře, statistika se několikrát přepisovala, diváci obdivovali svaly gladiátorů i něžná gesta modrých květinek připomínající pohádkové Šmouly.

Posádka plavící se pod značkou Popcorn byla na bedně hned několikrát. Bdělá ochranka musela hlídat kostýmy, hodně lidí chtělo ochutnat jejich voňavý klobouk. "Letos to byl mimořádně dramatický závod, inflace byla cítit všude. Neviděl jsem záchranné vesty, svačinu dostaly jenom děti, piráti požadovali vodné a stočné. Kdyby tam nebyli Spartani, nevím, jak by to dopadlo," prohlásil záhadný muž mlsající rum. Na televizní zprávy nikdo nepospíchal, všichni oslavovali dobrý nápad a pěkné počasí.

Ve Vaňově mají dračí lodě, na Telnici kecky, Milada se snaží, v Povrlech je mosazný muž. V Dubičkách je desítka, v Brné Vinnetou, Olšinky lákají na americký fotbal, Velké Březno na mls hraběte Chotka. Varvažov má uhelného muže, Chlumec Napoleona, Trmice Přemysla Oráče, Újezd Bivoje. Bukov má jezdecký parkur, Chabařovice plochou dráhu, Předlice kolejničku, Střížák svého Růžičku. Koškov přidává olympijské hry a neckyádu. Pak, že se tu nic neděje!