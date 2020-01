Sportovní areál s příslušenstvím má na starost Richard Litochleb, sportovně založený chlap, který lezení povýšil na životní filosofii. Dochází tam celé rodiny, někdo se v teple připravuje na letní dovolenou s přáteli, tátové radí synům, ti dříve narození udivují náhodné diváky svou vitalitou. V roce 2014 se tam uskutečnilo Mistrovství České republiky v lezení na obtížnost, v říjnu se pravidelně pořádá dětská soutěž v lezení na čas a obtížnost. Nad barem visí fotka Adama Ondry, nejlepšího lezce světa. Ve Žlebu u Děčína začínal svou hvězdnou kariéru v doprovodu rodičů. To mu bylo dvanáct let. Ve Vaňově nemohl chybět!

"V Ústí žije hodně šikovných lezců, do Tisé, nebo do Žlebu jezdí celá republika. Lezecká stěna má mnoho výhod, v optimálních podmínkách mohou trénovat děti i jejich rodiče. Samozřejmě, že v zimních měsících je tu více lidí, než v létě. Momentálně je tu instalováno cca 180 lezeckých cest, obtížnost je uváděna vždy za začátku, francouzské značení od 3 do 8a+ je barevně odlišeno. Výška základní stěny je 16 m, zvláštní prostor je vymezen pro děti a boudering. Jezdí sem lezci z Loun, Mostu, Litoměřic. Dnes jsou tu třeba manželé Buriánovi z Mělníka, oba jsou zkušení lezci, jejich děti tu nejsou poprvé. Malé Zuzance ještě nejsou čtyři roky, Míša je o rok starší," tvrdil usměvavý manažer.

"Každý týden sem jezdí tři zkušení borci z Děčína. Jaroslavovi je 78, Pepa je o tři roky mladší, Jiří oslavil sedmdesátku. Každý si pravidelně vyzkouší podle nálady několik cest, většinou se jedná o obtížnost 5-6, potom si dají kávičku, proberou další sportovní aktivity a jedou domů. Vím, že profesí jsou strojní inženýři , kolo a běžky střídají podle počasí. Ten nejstarší dokonce v zimě objíždí velké vodní plochy, které jsou pokryté ledem, baví ho vytrvalostní závody na bruslích. Rekord má 75 km. Senioři podle mých představ," dokončil výklad Richard Litochleb.

Mezi svalnatými muži byly i dvě slečny. Obě studují UJEP a s barevným lanem si opravdu rozuměly. Edita Vopatová dokonce má doma několik cenných kovů z Mistrovství České republiky v lezení na obtížnost. Její kamarádka Kateřina Nackeová bez nadechnutí zvládala šestou obtížnost, společně trénovaly bez odpočinku celou hodinu. V neděli odlétají do Španělska, kde je čekají vápencové skály v Malaze. Na pravé zimní radovánky to venku nevypadá, tak zkuste Vaňov. Umělá stěna je výzva.