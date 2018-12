FOTO: Roboti i virtuální realita. Škola v Krásném Březně jde s dobou

Ústecký kraj - Obchodní řetězce prodlouží v předvánočním období otevírací dobu. Někde tak zůstane otevřeno do 22:00 či dokonce do 23:00 hodin. Velké obchody naopak zůstanou zavřené v pondělí 24. prosince od 12:00 hodin do čtvrtečního rána 27. prosince.