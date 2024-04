/OSOBNOST ÚSTECKÉHO KRAJE/ V kouzelné krajině Českého středohoří nedaleko historického městečka Úštěk najdou návštěvníci včelařský ráj. V obci Dubičná mu vládne Andrea Novotná s pomocí manžela Slávka a syna Ondry. Tamní farma pečuje o 80 až 150 včelstev, tedy asi o 80 tisíc včel.

Včelařskému ráji v obci Dubičná vládne Andrea Novotná s pomocí manžela Slávka a syna Ondry. | Foto: archiv AnnKas, tp

Farma AnnKas byla založena před devíti lety, i když včely zde chovali již předtím. Od té doby jí prošlo několik stovek tříd od mateřinek až po základní školy.

„Jsem sice alergik, ale když se naskytla možnost pořídit si vlastní včely, neváhala jsem. Manželovi včelařovi totiž došla trpělivost s mými neustálými radami, jak to má dělat, až mi doporučil pořídit si vlastní včelstva. Požádala jsem svého lékaře o pětiletou vakcinaci a vrhla se do práce,“ vypráví s úsměvem Andrea Novotná, která má s včelami zkušenosti od roku 1998. Dnes i přes alergii vydrží najednou jedenáct žihadel, poté se musí vzdálit.

Její manžel pochází z Dubnice pod Ralskem, ona z nedalekých Pertoltic, ale do deseti let žila v Praze. „Takže jsme zde v Dubičné takové náplavy, ale do velkého města bych už se nikdy nevrátila. Ten klid v přírodě je nenahraditelný. Kamarádi z města jsou po přespání u nás v šoku, jaké je tu ticho.“

Trubec Karel se nechá i pohladit

Školní exkurze vyhledávají farmičku AnnKas od května do června, veřejnosti je k dispozici až do srpna. Školy jezdí do Dubičné zdaleka - z Prahy, Mostu či ze středních Čech. Denně zde připraví zajímavé exkurze pro jednu až dvě třídy.

„Nejsou to zvířátka, která by si člověk ochočil, ale svého včelaře poznají. I proto se nechá trubec Karel od dětí „pohladit“, i když se to některým včelám moc nelíbí a snaží se ho bránit. Já tvrdím, že včely buď milujete nebo je nesnášíte, nic mezitím neexistuje.“

Rodinná včelí farma v Dubičné láká školáky i dospělákyZdroj: archiv AnnKas, tp

Rodiče paní Andreu chtěli vidět jako ekonomku či účetní, ale protože ji čísla nebavila, pokukovala po profesi zootechnika. To jí zase zamítli rodiče stejně jako úvahy o psychologii. A tak nakonec skončila u včel a je za to ráda. Synovi Ondřejovi je 16 let a již souhlasil, že po studiích farmu převezme.

Pandemie covidu farmičku nepoložila

Covid farmu AnnKas částečně zasáhl, ale zároveň do ní začala chodit řada lidí, kteří potřebovali psychický restart ze stresujícího období. Včely jsou totiž podle Andrey Novotné nejlepší psychoterapeuti.

Stejně tak farma spolupracuje s chráněnými dílnami prostřednictvím programů pro zdravotně znevýhodněné. „Začala jsem se učit i znakovou řeč, občas mě neslyšící doučují slovíčka, a tak máme takovou oboustrannou výuku. Je zvláštní, jak tito lidé reagují úplně jinak než ostatní, stejně tak jako by to cítily i včely. Obrovským zážitkem byla třeba návštěva děčínské zvláštní školy s žáky ve věku kolem 24 let. V životě jsem neviděla tak upřímnou radost z aktivit, které zde mohli dělat. Jsou to velmi vnímaví lidé, učitelky se k nim chovají jako k vlastním dětem. A podle těch pedagogů se tu dokázali déle a lépe soustředit, aby jim nic neuteklo.“

Pestrá paleta výrobků

Od roku 2016 na farmě vyrábějí mezistěny ze včelího vosku pro včelaře, surovinu pro výrobce svíček stejně jako třeba nespočet dárkových a přírodních produktů či kosmetiky. Paní Andrea připravuje také inspirativní workshopy s výrobou mýdel a ochucených medů, nabízí apimasáže. Učí apiterapii nejen v základních organizacích včelařů, ale i na včelařské škole v Nasavrkách a vyrábí různé kreativní a dárkové sady, připravuje také on-line kurzy.

A do budoucna zde mají velké plány. Na farmě AnnKas chystají rekonstrukce stávajících prostor a dílen stejně jako nový rybníček na prosluněné zahradě. Čeká je i sázení dalších vhodných keřů pro včely či speciální včelařská pyramida.

V apidomku, který si paní Andrea nechala od manžela postavit pro exkurze, provozuje také apiterapii, kterou studovala ve Slovinsku. Jde o léčebnou metodu, která využívá blahodárných účinků včelích produktů nejen pro léčení, ale funguje i jako prevence na podporu a stimulaci organismu a celého imunitního systému. „Stále se snažím vymýšlet, jak to tu zdokonalit a zvelebit. Prostě nezůstávat na jednom místě a jít stále dál. A jaké mám koníčky? No přece včely,“ dodává s úsměvem Novotná.