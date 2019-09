Každé jaro pět střekovských dam i maminek vynáší Moranu a chystá i další jarní zábavou pro děti. A před nejkrásnějšími svátky roku do foyer Činoherního studia zvou Matky rodiče s dětmi na pěkný, zábavný, a pohodový i užitečný Vánoční jarmark.

Lidoví léčitelé: A nakonec přišla Návštěva

Leč na ten je dost času. Zato právě „Zažít město jinak,“ tedy „Zažít Střekov jinak“ bavila - a dost slušně krmila – už v pátek 20. září od 16.00 hodin do večera zas zmíněný tatíčkův park.

Bylo pěkné vidět, jak dospělí s dětmi sportovali. Propásl jsem, jak se v parku rylo do lina i tiskly tašky a trička, neviděl ani Trampolínovou akademii. Ale užil jsem si – a zdaleka ne sám - koncert činoherácké kapely Lidoví léčitelé. Lidově rocková sedma s akordeonem, píšťalou, akordeonem, ukulele, cajunem, bubínky, kytarami i jinými nástroji včetně, parta okolo Františka Marka a Pepy Kadeřábka, je rok od roku lepší. Zpěvačka jí dává šmrnc, muzikanti nápady i drajv; nutno vidět a slyšet. Končili písní Návštěva, co je silná, pestrá, zajímavá. A o lásce odvázaní Léčitelé zpívali častěji (třeba v „Přitul se“ či „Ty, já“), než kde která jiná místní hudební parta.

Hermelíny z Globu a pivko z Prahy

Tentokrát se na Střekově i grilovalo, vuřty i klobásky paprikové či bílé a hermelíny - dary od Globusu. Pivo nám točili Markéta a spol. ze střekovské restaurace Praha. Pořadatelky si vše pochvalovaly: „Chtěly jsme zkusit, jestli lidi přijdou i v pátek, po práci. Mohli přijít k nám na večeři a užít si společný podvečer. Myslím, že se to povedlo,“ konstatovala Helena Luzumová, Střekovská matka.

„Jestli jsme předkrm sobotního velkého běhu, Ústeckého 1/2Maratonu? Asi ne, my jsme úplně jiná akce,“ tvrdila.

Květinka Valentýnka pod luxusní oblohou

„Hodně nám pomohla restaurace Praha, ta zajistila pivo, stoly i stany, protože její hospodská Markéta Prokšová je úžasná. Květinka Valentýna nám zajistila květinovou výzdobu, Hypermarket Globus občerstvení. Lidoví léčitelé přišli zahrát, můj muž nám půjčil kabel. Zkrátka tato akce je společné dílo mnoha lidí,“ byla nadšena Matka ze Střekova.

Co ji nejvíc těší? „Rozhodně počasí. Byly i roky, kdy jsme musely pořád sledovat oblohu, jestli bude pršet. Dnes máme oblohu úplně luxusní. Také mám radost, že přišlo dost lidí. Stovky i s dětmi. Léčitelé nás víkendově naladí. A jestli odsud půjdou lidi s úsměvem, bude to pro nás největší radost,“ byla si jistá Helena Luzumová.

Tereza: Baví mě, že tu potkám přátele a kamarády

Na „Zažít Střekov jinak“ potřetí přišla Tereza Čarnocká z Horního Střekova, maminka dvou malých slečen. Jen jednou vynechala. „Líbí se mi tu všechno. Naší malé Zoje je rok a půl, je tu podruhé. Baví mě hlavně to, že tu potkám přátele i kamarády, akce má pěknou atmosféru, chutná nám tu pivo a klobásky. Starší sestra Zoji se těšila na malování a další zábavu, kterou pro děti Matky připravily. Já se těšila na známé. Moc šancí potkat je během roku jinde nemám,“ byla ráda Střekovanka.

Babička: Střekovské matky jsou úžasné mámy

„Jsem tu spokojená, úplně nadšená. Ne snad proto, že je tu jídlo zadarmo. Člověk by si ho klidně i rád zaplatil. Ale těší mě atmosféra této akce, minule mě tu v parku zaujal také Bleší trh. Koupila jsem si hezkou mikinu a měla jsem z toho radost,“ prozradila seniorka Jana Nohelová, která přišla i se svým vnoučkem Matyšem (4). Váží si, jak co dělá spolek Střekovské matky. „Jsou úžasné mámy. Dokážou nabít a inspirovat, jsou to suprový ženský. I když mají děti doma a manžela, hodně dokážou. A pořád mají úsměv na tváři. Některé mámy by si z nich měly vzít příklad,“ pochvalovala si spokojená seniorka ze Severní Terasy.

Vedoucí ZUŠky: Vše je tu optimistické

Akci Matek si nenechala ujít ani Zdena Libigerová, majitelka i šéfová originální ústecké výtvarné školy Základní umělecká škola - Výtvarné studio. Navštěvuje ji na Střekově, Doběticích i v Elišce Krásnohorské na 250 dětí.

Akci „Zažít Střekov jinak“ si pochvaluje a každoročně i dost užívá: „Je prima, že se sejdou sousedé a známí, aby se pobavili. Těší mě, jak to dobře funguje. Bydlím kousek odsud, užívám si to tu pravidelně,“ prozradila. „Jsem ráda, že vyšlo počasí, že se sejdou lidi a mají dobrou náladu. Že je vše optimistické. To si, myslím, v Ústí potřebujeme dvakrát víc než kde jinde,“ svěřila se paní Zdena. Těší se už také na příští rok - i se svými vnoučaty. „Mám jich pět, dnes jsou tu tři z nich. Anežka, Fanoušek a Maruška ze Střekova,“ řekla šéfová ústeckého Výtvarného studia.