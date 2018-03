FOTO: Senioři se od strážníka poučili, jak se zachovat v krizových situacích

Trmice - Další ze série zajímavých přednášek proběhla v Klubu seniorů v Trmicích.

Česká televize by mohla z problematiky kolem šmejdů zpracovat celý seriál, byl by to jistě nechutný trhák ukazující na zvrácenost naší společnosti, kde cílem spekulantů a lhářů se stávají často bezbranní senioři. Zákon je na ně mnohdy krátký, prý nikoho nepřemlouvají.

Jedinou obranou je cílená informace, vysvětlování, prevence, osvěta. Trmický strážník Václav Jirkovský lidem rozumí a nabádá důvěřivé seniory k ostražitosti. Tento týden se představil v roli přednášejícího v Klubu seniorů, který vede Eva Tomsová.

"U Městské policie sloužím třináct let, v Trmicích je nás deset, jak se filmovou hantýrkou říká, svůj rajon znám dobře. To víte, že tu máme černé skládky, lidé si stěžují na volně pobíhající psy, tajemný kouř z některých komínů, dříve jsme měli velký problém s drobnými krádežemi v Globusu. Snažíme se být všude tam, kde nás potřebují, nepodceňujeme prevenci, s lidmi se musí mluvit. Tady tak trochu supluji za specialisty z Ústí, omluvili se na poslední chvíli pro nemoc, tak jsem zaskočil s vlastním názorem," říká zkušený muž v uniformě a hned byl zavalen dotazy seniorů.

Hodně se mluvilo o zajištění bytu, taktice při nenadále návštěvě muže v montérkách s lákavou slevou, nošení kabelek v obchodech, používání reflexních prvků na oblečení, postupu při zjištění trestné činnosti.

Strážník Václav Jirkovský dovede vyprávět, uváděl příklady, pozorně naslouchal druhé straně. Trpělivost si prý vypěstoval jako trenér hokejbalové mládeže, v uniformě už zažil perné chvilky, ale stále lidem věří.