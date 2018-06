FOTO: Senioři z Krásného Března se ocitli uprostřed válečné vřavy

Ústí nad Labem - Seniory v Krásném Březně navštívily vojenské uniformy.

Byl to už čtvrtý ročník neformální diskuse nad vojenskou technikou v Domově pro seniory v Krásném Březně. Nechyběla ukázka, kdy střežený objekt napadl ozbrojený muž a pokoušel se zmocnit zájmových písemností. Napadená hlídka opětovala střelbu, útok odrazila a pachatele zneškodnila.

Následovalo ošetření poraněných vojáků. Velitel skupiny poručík Daniel Kubík vysvětloval divákům, jaké místo v armádě zaujímá v současné době složka aktivních záloh. Třaskavou scénku předvedli vojáci z aktivních záloh Odboru biologické ochrany Těchonín a Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem. Poprvé se v uniformách předvedly dvě mladé dámy a moc jim to slušelo.

Obě jsou civilní profesí zdravotní sestry, proto se nikdo nedivil, jak rychle a precizně předvedly ošetření střelného poranění.

"V uniformě jsem přesně rok, hodnost mám praporčík, plním funkci starší sestry na jednotce intenzivní péče. Studovala jsem plánování a řízení krizových situací, proto jsem si chtěla vyzkoušet praxi. Jsem z vojenské rodiny, mezi příbuznými mám dva plukovníky, uniforma mi nedělá žádné problémy. Už dvakrát jsem dostala povolávací rozkaz, vím, jak chutná základní výcvik aktivních záloh," tvrdila černovlasá Marie Tůmová z Litoměřic.

Vedle ní do červeného křesla usedla Anička Vendbergerová, která dokonce přicestovala na akci z Aše. Když jsem se ji zeptal na dánské líčení a nezbytné náušnice, jenom mávla rukou.

"Jak se říká, daly jsem se na vojnu, musíme respektovat vojenský řád. Na cvičení žádné umělé řasy, kabelky, šperky, příčesky a pudřenky neuvidíte. Zakázané to není, ale při nočním přesunu by vám to překáželo," usmála se blondýnka.

Po ukončení akce došlo i na představení ručních zbraní. Když poručík Kubík vybídl seniory k vyzkoušení střelby, nejprve nastalo ticho, potom se nestačil divit, jaký byl zájem. Nejmladším střelcem byl pětiletý Matýsek, který se moc těší do uniformy. Když jsem mu vysvětloval, že na vojnu se už povinně chodit nemusí, mávl rukou.

"Já budu generál a basta," prohlásil klučina a já mu to raději nevyvracel. Potom už dostal pokyn velitel polní kuchyně a grilované klobásky chutnaly všem.