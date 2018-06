FOTO: Senioři z Ústecka a Teplicka si z Janských lázní odvezli Masaryka

Ústecký kraj, Janské Lázně - Z tradičního dvoutýdenního pobytu v Janských lázních se vrátila více než padesátičlenná slupina seniorů z Teplicka a Ústecka.

V červené kronice stylového penzionu SOLA FIDE v Janských Lázních jsem se dočetl, že paní Zdeňka Švihová byla na kolonádě už v roce 1993. Mezi hosty provozovatele penzionu Miroslava Cejnara byli několikrát i herci Divadla Járy Cimrmana, kteří zde zanechali nejen svérázný humor, ale i černobílou fotku v tmavém rámu.

Letos z Ústí nad Labem vyjel autobus desátého června, pobyt v malých lázních ukončilo 56 seniorů dvaadvacátého června a vydali se zpět přes severočeskou metropoli do Chlumce, Jiříkova, Malých Žernosek, Lovečkovic, Teplic, Chabařovic, Krupky a Petrovic.

Velitelkou akce jako vždy byla malá dáma na čiperné čtyřkolce, která by mohla o historii lázní pod Černou horou napsat knihu. Nejstaršímu turistovi z Ústí nad Labem bylo šestaosmdesát, snad všichni vystoupali na vyhlídkovou věž v korunách stromů, která vyrostla v loňském roce u Hofmanovy boudy.

Sleva byla samozřejmostí, výhled neměl chybu. Celková délka Stezky 2180 m, výška věže 45,5 m, délka toboganu 80 m. Podzemní expozice mnohé překvapí, dětský koutek byl stále plný, provozní doba v letních měsících 9.30 -19:00 hod.

Samozřejmě, že si každý účastník akce zvolil vlastní tempo, k dispozici byly masáže, cvičení, slatina, vířivka, bazén. Ti, co v Janských Lázních byli poprvé, začali kolonádou. Následoval výšlap na Hofmanovu boudu, Modrokamennou boudu, Muchomůrku, střední hřeben.

Lanovka na Černou horu byla v provozu po celou dobu pobytu, pouze jeden den ji nahradil vláček, který kroužil v okolí letoviska. V neděli mašinka vyvezla seniory na Kolínskou boudu.

Někdo zamířil na Sněžku, někdo si zajel autobusem do Trutnova, kde obdivoval nejen květinovou výzdobu, ale třeba i výstavu v Galerii UFFO, kde se představila umělecká dvojice Ivana Štenclová a Pavel Forman. Výstava nazvaná Totemy nebyla velká, ale moc zajímavá.

Skutečně lékem pro městskou duši bylo vyprávění Ivo Šmoldase, kterého doprovázela spisovatelka Marie Formáčková. Vousatý umělec se ochotně fotil s nadšenými posluchači, stanovený čas překročil o celou hodinu.

Skvělá byla nová kavárnička Janský Potok II,. kde majitelka nabízela skutečně originální zákusky. Závěrečný večírek byl zakončen slavnostním předáním stříbrných mincí T. G. Masaryka s příslušným certifikátem.

Celkem třicet seniorů starších sedmdesáti let za zvuků slavnostních fanfár převzalo toto zvláštní ocenění u příležitosti stého výročí založení republiky. Po konzultaci s manažerkou společnosti Národní Pokladnice Kateřinou Škarbadovou byla pořízena i společná fotka oceněných, která bude zaslána do výrobny.

Pro mnohé to byl šok, někde ukápla i slzička. "To jsem skutečně nečekala, možná, že je to má poslední cesta do Janských Lázní. Špatně se mi chodí, dlouho jsem vypomáhala v divadle jako uvaděčka. Byla jsem tu dvacetkrát. Stříbrná mince je krásná, daruji ji synovi," prozradila Margita Krejčová.

"Já jsem se narodila v roce 1937, ve stejném roce měl prezident Masaryk pohřeb. Není to nějaké znamení? Minci dám vnoučatům, třeba si někdy vzpomenou na babičku, co jezdila pochodovat pod Černou horu," doplnila vtipně Hana Helvichová.

Došlo i na taneček. Loučení pro mnohé nebylo lehké, příští rok třeba už nepojedou. Říká se, že všude je dobře, ale tady v Čechách je nejlépe. Hodně lidí to však nechápe. Skupinka seniorů kolem Zdeňky Švihové to dobře ví a každý den v horách si náležitě užívala. Někteří s hůlčičkou, mnozí lapali po dechu, dělali časté přestávky, ale všichni toužili jít ven na čerstvý vzduch vonící pryskyřicí.