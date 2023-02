Most o délce 291,5 metrů o devíti polích převádí dopravu přes dvojkolejovou železniční trať a přes mimoúrovňové křižovatky. „Na základě provedených prohlídek jsme zjistili, že stav mostu je velmi špatný a také v souvislosti s jeho životností jsme rozhodli o jeho demolici. Most bude nahrazen zcela novou konstrukcí umístěnou na stejném místě. Oproti stávajícímu mostu však v poli pět a šest dojde k rozšíření o přídatný připojovací a odbočovací pruh,“ dodala Zikešová.

Game Boy i dortík jsou pryč. ČEZ elektrorozvodny s rozmarným graffiti přemaloval

Na silnici do sousedního Děčína je kvůli stavu mostu už nějakou dobu snížená rychlost. Až začne samotná rekonstrukce, dostanou auta stopku úplně. „Před zahájením stavebních prací bude provoz na mostě vyloučen a bude nahrazen objízdnými trasami,“ doplnila Zikešová z ŘSD. Do finální podoby objízdných tras promluví zhotovitel stavby, dopravní policisté a Krajský úřad. Jedno je už teď jisté, že oprava estakády v Mojžíři se bude krýt s opravou Benešova mostu v Ústí nad Labem. To podle krajského radního Tomáše Riegera z ODS není problém, protože do města bude mít zákaz vjezdu nákladní doprava. Ta má jezdit přes Jílové. „To pomůže dopravě v Ústí nad Labem, protože sem bude pochopitelně směřovat mnohem méně aut, než kolik by jich sem jelo, kdyby ta oprava nebyla,“ informoval na Českém rozhlasu Sever Rieger.

Oprava mostu v Mojžíři má stát 340 milionů korun bez DPH.

Yulia péruje sportovce v Ústí, její syn bojuje ve válce na Ukrajině