„Sklo se pokouším pojmout novým, moderním způsobem, ale tak, aby to stále zůstalo poctivé sklářské řemeslo,“ říká talentovaná výtvarnice, která se spolu se svým manželem věnuje též restaurování nábytku. Pod jejíma šikovnýma rukama ožila vitrážová okna v kostele v Levíně nebo interiér hostince v Malečově.

Sklářskému řemeslu se dříve věnovala v Ústí nad Labem, později ale koupila dům v Tašově a zřídila si zde ateliér, který slouží nejen k práci, ale i k pořádání kurzů a příměstským táborům pro děti. Koncem tohoto týdne ji čeká cesta do italského městečka Rodi Garganico, kde s manželem rekonstruovala maják a od jehož majitele dostala nabídku otevřít si v městečku ateliér. „Jedeme místo nejprve obhlédnout a zjistit, co by to vše obnášelo a jaké jsou zde možnosti. Určitě by to byla zajímavá zkušenost,“ říká sklářka.