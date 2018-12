Ústí nad Labem - Sněhová kalamita zasáhla ve čtvrtek 20. prosince ústeckou MHD. Na Severní Terase ráno a dopoledne řidiči trolejbusů odmítali pokračovat směrem do centra města.

Ve čtvrtek 20. prosince způsobilo ranní silné sněžení v Ústí dopravní kalamitu. Řidiči trolejbusů MHD na Severní terase odmítali jet směrem do města. | Foto: Deník/Radek Strnad

Čtyři busy se například zastavily v Hornické ulici. "Silnice hodně klouzala a mám obavy, že to neuřídím a skončíme mimo silnici," řekl jeden z nich. Někteří cestující se proto vydali za svými záležitostmi raději pěšky. Jiní prostě čekali, až silničáři protáhnou alespoň hlavní magistrály a MHD se opět rozjede.

Některá místa na Ústecku zůstala odříznutá od města zcela. Například strmou cestu z Novosedlického náměstí na Novou Ves sypač s radlicí projel, ale pár minut poté už lehčí automobily nahoru nevyjely. "Jela jsem s tchánem z nemocnice a kolem deváté hodiny jsme se s jeho oktavií zasekli v zatáčce, málem jsme uvázli. Ještě že má náhon na všechna čtyři kola, před námi to jeden dokonce vzdal. No a soused říkal, že nechtěl riskovat a radši ani nevyjel do práce, musel po svých" líčila Marie Šímová, která žije na okálech pod vesnicí.

Mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková potvrdila, že největší problémy mají ve směru na Severku, Novou Ves a Ryjice, kde je kopcovatý terén plný zákrut. Zpoždění má na všech linkách, v průměru dosahují desítek minut, někde i přes hodinu. "Například v Církvicích máme zablokovaný autobus kvůli osobním automobilům, prostě neprojede. Jinak jezdíme tam, kde je to protažené a postupně najíždíme na běžný režim, kde je to alespoň trochu možné," informovala.

Podle informací ze společnosti AVE Ústí nad Labem zabezpečuje úklid silnic od sněhu pět velkých sypačů, šest menších a další subdodavatelé. Firma si na zimu připravila 1,2 tisíce tun posypové soli. "V poli" jsou všichni zaměstnanci. "Na zasmluvněné silnice jsme vyjeli okamžitě, jak začalo sněžit. Náš dispečink je propojený horkou linkou s dispečerem dopravního podniku a jakmile někde zůstane stát trolejbus nebo autobus, okamžitě tam posíláme mechanizaci," popsal jednatel společnosti Petr Hrdlička.

Jak vysvětlil, mají podle smlouvy s ústeckým magistrátem na starosti úklid silnic I. třídy ve správě města. "Například neděláme ulici Sociální péče, což je také jednička, jelikož ji má na starosti jiná organizace, předpokládám krajská správa silnic," upřesnil.

Správa a Údržba silnic (SÚS) Ústeckého kraje vyjela na silnice v kraji už v noci, směny se vystřídali v 9 hodin ráno. V ústeckém a také teplickém okrese zprůjezdňuje silnice 18 sypačů, v celém kraji pak 83. Na celý kraj má k dispozici 15 tisíc tun soli. "Pokud vím, silnice první třídy jsou černé, dvojky a trojky pokrývá taková ta rozmoklá břečka. Řidiči by měli jezdit opatrně," varovala.

Zimní údržbu upravuje zákon, ten stanovuje, že na dálnice a rychlostní komunikace musí mechanice upravit do dvou hodin. Na silnice ve druhém sledu má SÚS hodin šest a na ty ve sledu třetím až 12 hodin.