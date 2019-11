FOTO: Soutěž mladých pianistů ovládl jedenáctiletý Polák

V Ústí nad Labem se usktečnil 52. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mládež do 16 let Virtuosi per musica di pianoforte. Absolutním vítězem se stal Bartosz Frydel z Polska.

Soutěž mladých pianistů ovládl jedenáctiletý Polák. | Foto: Petr Berounský