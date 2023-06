V sobotu 3. června pokračovala druhým dnem hudební soutěž Interporta. Akce se odehrávala na Severní Terase a recitálová scéna v obci Chuderov.

Mezi mladé autory do 35 let, které jste mohli slyšet, patřil například Pavel Skalický a NIAGARA, bubeník Mayor Drummer, WTC Band, Ivo Jahelka a mnoho dalších. V Chuderově spojili živou muziku s oslavou dětského dne. „Je to tu super, spousta vyžití pro děti, muzika, krásné počasí a prostor na hřišti, kde jsme si rozložili deku," prozradila paní Marcela.

Od 15 hodin si v obci Chuderov mohly děti projít soutěže, zaskákat si nafukovacích hradech, povozit se na kolotočích, nechat si pomalovat obličej nebo relaxovat v dětském koutku. Pro dospělé bylo připraveno s občerstvení a živá muzika v rámci Interporty.