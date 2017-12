FOTO: Stovky lidí uctily památku Ivy Ritschelové. Loučil se i Johnny Cash

Ústí nad Labem - Zhruba tři stovky lidí se přišly rozloučit s předsedkyní Českého statistického úřadu (ČSÚ) a bývalou rektorkou ústecké univerzity Ivou Ritschelovou.

Pohřeb za účasti významných osobností proběhl v pátek dopoledne v Novém krematoriu na Střekově. Mezi příchozími nechyběli vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová či bývalý předseda ČSÚ a expremiér Jan Fischer.

Se svým projevem pak vystoupil například taktéž první porevoluční předseda Eduard Souček. „Nejen rodina, přátelé a kolegové, ale také naše statistika bude na Ivu Ritschelovou s láskou vzpomínat,“ řekl během obřadu.

Zhruba 15 let se pak s Ritschelovou znal senátor Jaroslav Doubrava. Poznal ji v době, kdy působila na ústecké univerzitě. „Je to obrovská ztráta, byla to naprosto výjimečná žena. Za tu svou senátní praxi jsem potřeboval celou řadu konzultací a stačilo se ozvat a vždycky si na mě udělala čas, na ni nejde zapomenout,“ řekl Doubrava.

Kromě Ave Maria doprovázela pohřeb i píseň Hurt od Johnnyho Cashe a Tam u nebeských bran od Michala Tučného. Profesorka Iva Ritschelová zemřela minulou sobotu 2. prosince po těžké nemoci ve věku 53 let.