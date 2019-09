V neděli 1. září se v Parku T. G. M. na Střekově konal další bleší trh, pořádal ho spolek Střekovské matky.

Lidé tu prodávali, co už nepotřebovali, a jinému naopak udělali radost. Například návštěvníka ze Všebořic potěšilo, že sehnal stavebnici Merkur, jeho známý levně koupil kbelík s legem. Podruhé přišla na blešák na Střekov maminka s dcerou z Klíše. „Je to užitečná akce. Prodáme, co už se nehodí, hračky i oblečení. Každá koruna se hodí,“ tvrdila slečna. „Prodala jsem tu čepice, boty a nějaké oblečení,“ prozradila osmiletá dcerka Simonka.