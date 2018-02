FOTO: Střekov se odvázal na plese v duchu první republiky

Ústí nad Labem - Ústecká čtvrť Střekov byla v sobotu večer za vodou obrazně i reálně. Nejen že se tato část města nachází za řekou Labe, ale ples si tu obrazně "mohli dovolit" jen ti, kteří na to jakoby tenkrát měli. Tedy ne nezaměstnaní z Masarykovy 1. republiky, ale tehdejší smetánka.

Její oblečení včetně ptačích per a bílých košil také bylo motivem Střekovského plesu věnovaného stovce let Československa. V sobotu 25. února ho hostilo Činoherní studio.

CO S KYTAROU NA SEBE?

"Co si oblečeme - to vážně nevím," meditoval nad tématem plesu s denním předstihem Pavel Nepivoda, lídr pětičlenné ústecké oldies skupiny Nepitch Band.

"V repertoáru naší skupiny jsou zásadní rockové songy a balady z šedesátých až devadesátých let v bohatém aranžmá, díky širšímu nástrojovému obsazení a podílu na vokálech většiny členů. Hráli jsme převzaté skladby Beatles, Rolling Stones, Velvet Underground i Doors, pár českých písní a mnoho dalších. Členové skupiny se na hudebních pódiích objevují v různých formacích více než 20 let, a v rámci několikaleté existence skupiny Nepitch Band to bulo poprvé na oficiálním plese městské části a tím méně laděného do období první republiky. Repertoár skupiny je nadčasový a pevně věříme, že i směrem do minulosti," řekl Nepivoda.

"Užíváme si tenhle ples moc. Je tu super atmosféra, je to tu malý ale rodinný a svižný," pochvalovala si Petra Kršňáková ze Střekova. "Jsme tu dnes poprvé, ale už budeme chodit pokaždé," smála se.

Těšila se na tombolu, ale nechtěla vyhrát prase. "Co s ním budu doma dělat," nebyl si jistá.

BOHUŠ: NEVĚDĚL JSEM, DO ČEHO JDU

"Největší pecka dnes byl Bohuš Matuš, hned jeho úvodní písnička Trezor," tvrdila rozhodně Jana Nováková z Brné. Také jí to v prvorepublikovém outfitu moc slušelo.

"Musím se přiznat, že jsme moc nevěděl, do čeho jdu ale byli tu dnes příjemné a milí lidi," byl spokojen zmíněný muzikálový matador Bohuš Matuš. "Lidi tu hezky tancovali, s noblesou a byli na mě milí. Z mých písniček asi nejvíc pobavila Stokrát chválím čas, Gott vždycky zabere. A když dnes nemohl, tak jsem tu já," smál se zpěvák se šátkem na hlavě.



"Myslím, že je to tu dnes skvělé, že jsme oslavy sto let republiky začali báječným stylovým plesem," soudila ve foyer Činoheráku Eva Outlá, střekovská starostka. "Dámy přišly v krásných róbách a myslím, že pochopily, že tyto oslavy jsou i naše. Že si je vzaly za své," byla spokojena.

"Během roku chystáme víc akcí k výročí republiky. A asi by bylo ideální, kdybychom v srpnu smutné výročí roku 1968 připomněli dobovými písničkami," navrhla starostka.

Jak prozradil Petr Barančík, spolupořadatel plesu, letos byly nápady na program v režii dívek ze střekovského úřadu. "Hanka Štrymplová s kolegyněmi navrhly téma, které se samo nabízelo. A pěkně se to sem do stylově vyzdobeného pěkně vyzdobeného divadla hodí," pochvaloval si spoluzakladatel střekovského hudebního festiválku Mezi dvorci.



Střekovu se přitom podařil husarský kousek. Poté, co proslulý ústecký písničkář, kytarista, harmonikář a autor hudby Petr Lüftner s kapelou pobavil zkraje listopadu historicky první ústecký reprezentační ples, tvrdil, že teď už bude hrát v Ústí až za rok poté, co natočí své druhé album. Ale jak je vidět, díky plesu Střekova to stihl nepoměrně dříve.

A plesající si užili nejen hity jako Pavouk nebo Vlasy šedivý, ale v duchu výročí i autenticky podané staropražské písničky.