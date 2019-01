Ústí nad Labem - Třeťáci ústecké obchodní akademie v nepovinném předmětu aplikovaná ekonomie vydělali čtyři tisíce korun. Založili si cestovní kancelář a vyvezli své spolužáky do Prahy.

„Získané peníze jsme po poradě s lidmi z městského útulku investovali do konzerv pro pejsky, sušeného mléka, kapsiček a pamlsků. Nakoupili jsme zkrátka to, co útulek na Severní Terase právě nutně potřebuje,“ řekla Ústeckému deníku Adéla Horálková z Teplic (17). „Máme psy rádi, všechny bych si je odsud vzala domů. Po návštěvě útulku jsme je ještě vzali na procházku po okolí. Byli úplně nadšení,“ dodala studentka. Spokojen se svými studenty je také jejich učitel Čeněk Celer. "Jsou šikovní. Jen jim chvilku trvalo, než se dali dohromady. Hodiny mají volnější, chceme, aby se naučili spolupracovat. Já do toho moc nezasahuji, v rámci předmětu aplikovaná ekonomie vystupuji jako kouč," prozradil.

Studenti si v předmětu volili své vedení i to, co chtějí dělat. Vedou si své účetnictví, na konci roku budou psát výroční zprávu. "Vše je prostě tak, jak to v podnikání má být," dodal učitel z Obchodní akademie Ústí nad Labem.