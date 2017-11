FOTO: Studenti z Jatečky zpovídali kandidáty na prezidentské křeslo

Ústí nad Labem - Netradiční debatu s prezidentskými kandidáty uspořádal v pondělí Deník. Šestice uchazečů o Pražský hrad diskutovala ve vlaku z Prahy do Ústí nad Labem a zpět.

Prezidentské debaty Deníku se účastnili Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek. Současný prezident Miloš Zeman pozvání nepřijal.

Překvapení na diskutující čekalo na Hlavním nádraží v Ústí nad Labem, kdy jejich kupé obsadili zvídaví studenti místního Gymnázia v Jateční ulici. Ti se ptali prezidentských kandidátů na názory k tuzemské i zahraniční politice, ale nechybělo například ani téma soukromých oslav v Královské zahradě na Pražském hradě.

Jak uvedla učitelka Anna Skalská, studenti se do debaty přihlašovali dobrovolně. „Máme spoustu studentů, kteří jsou aktivní, mají svůj názor a debatují, a do krve by se pohádali. Základy společenských věd jsou i o politice, bez ní to nejde,“ uvedla Skalská.

Anketa: Který z prezidentských kandidátů je vám po debatě Deníku nejsympatičtější?

Štěpán Nezbeda, Ústí nad Labem, 18 let

Volil bych Jiřího Drahoše, je mi sympatická jeho vlídná, slušná politika a vystupování. Je to v jistém smyslu úplný opak Miloše Zemana. Navíc je to i akademik. Cením si toho, jak je inteligentní a vzdělaný, myslím si, že taková by měla hlava státu být.

Jakub Hercík, Ústí nad Labem, 17 let

Bohužel ještě volit nemohu, dal bych ale hlas panu Drahošovi. Na rozdíl od pana Topolánka, Hilšera a Horáčka, kteří spolu debatovali místy až agresivně, odpovídal vždy v klidu, a přišlo mi, že by opravdu mohl být někým, kdo by lidi mohl spojit, ne jen o tom mluvit.

Denis Němeček, Ústí nad Labem, 18 let

Nejvíce mě zaujal Jiří Hynek, ještě ale nevím, jestli ho budu volit. Líbilo se mi, že se příliš nepouštěl do sporů, na nikoho neútočil. Dělal v debatě to, co by prezident dělat měl, tedy neúčastnit se konfliktů, ale objektivně situaci řešit a s nadhledem zhodnotit.