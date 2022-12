Klub The Legends Rock Café, který byl během koronavirové krize zavřený, se opět dostává do starých kolejí. Lidé si v pátek mohli poslechnout například DJ Australana nebo Brushe. "Jsem ráda, že si zase můžu jít někam zatancovat, nic tu pořádně není, tak snad se to zase uchytí," řekla v pátek večer návštěvnice Zuzana s kamarádkami.