FOTO: Tanec, hudba či pečení. Zubrnický jarmark bavil na tři tisíce návštěvníků

Zubrnice – Na 19. ročník tradičního vánočního jarmarku zval o víkendu nejmladší český skanzen, Muzeum lidové architektury Zubrnice. V sobotu tu pořadatelé předali ocenění Zlatý džbánek za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje za rok 2018.

Také tu dělal reportáž Václav Žmolík z Českého rozhlasu Dvojky. Pořad mu zahájila písnička od harmonikáře Ondřeje Šance z Kozí farmy z Merboltic. Redaktor pak připomínal pěkné české tradice a povídal si s návštěvníky.

DYKYTA UVEDLA VÁNOČNÍ HRU

„Těšila jsem se na krásnolipský lidový soubor Dykyta, na jeho písně a tance. Letos překvapil svou Vánoční hrou, živým betlémem pro adventní čas,“ řekla Jitka Ledvinková, jedna z organizátorek jarmarku. A Jan Škoda, který spolu se svou dcerou Janou Bosákovou soubor Dykyta vede, pokračoval: „Existujeme od roku 1990, ale toto byla naše premiéra. Potulujeme se v písničkách po celých Čechách, prezentujeme je v nářečích a v krojích. Pár let zpět jsme předváděli i v Zubrnicích více duchovní Vánoce. Letos jsme se rozhodli ukázat, jak se lidé dříve bavili,“ prozradil.

ŘEMESLNÍCI NESLI JEŽÍŠKOVI DÁRKY

Vánoční hra, se kterou Dykyta přijela, byla uváděna už od 15. století. Dykyta tu svou našla ve sbírce profesora Čeňka Zíbrta z 19. století. Za Rakouska-Uherska působil na Univerzitě Karlově. „Jeho živý betlém je z roku 1840, jednotlivé postavičky řemeslníků se zde představují, a ukazují, co vše Ježíškovi do Betlému přinesli,“ řekl Deníku vedoucí Dykyty Jan Škoda.

„Má dcera Jana Bosáková, umělecká vedoucí a choreografka Dykyty, chtěla postavičky představit s muzikou, zpěvem a tancem. Bylo to příjemné, zvlášť když skanzenem zachráněný kostel svaté Máří Magdaleny byl po dvě naše vystoupení plný lidí,“ ohlédl se v neděli za sobotou Jan Škoda z Krásné Lípy. Jeho víska bude posledním místem, kde letos Dykyta v krojích svou pěknou Vánoční hru představí.

PEČENÍ S VÁNOČNÍ MUZIKOU

Ke smůle návštěvníků chyběl tradiční stánek pečených brambor s bylinkami a tvarohem či sýrem. Báječné malé voňavé koláčky, měli jich osm druhů, nabízela rodina Jahodových z Lovosic. Nezklamalo pečení vánoček ve světničce, k ochutnání tu byla i takzvaná Vánoční Muzika. Tak se říkalo rozvařenému dochucenému ovoc v podobě jablek, hrušek a švestek. Skanzen rozdával tradiční vánoční recepty, zájemci si podle nich mohou doma vánočně navařit a napéci.

SONÍCI, ROMANCE, MASOPUST…

V neděli v historické školičce hrál flétnový soubor studentů Gymnázia Jateční, partička Soníci. Po čase se také se svými koledami vrátil do skanzenu ústecký sbor Romance. A na co se můžeme v Zubrnicích těšit příští rok? „Začneme tu masopustem, ale bude až 23. února. Velikonoce chystáme až na duben, je to posuvný svátek a příští rok je pro ně pozdní termín. Zato Májový jarmark budeme mít dříve,“ slíbila Jitka Ledvinková.