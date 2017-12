FOTO: Tiché tlapky nadchly. Z benefice si odnesly přes 400 tisíc korun

Ústí nad Labem - Pořad plný zábavy, vděčného humoru moderátora Ondřeje Vodného, báječných výkonů nejen handicapovaných dětí i solidarity, radosti a nadšení hostilo ve čtvrtek večer Severočeské divadlo.

Publikum ani nedýchalo, když vidělo, co si pro něj děti připravily, finále s potleskem ve stoje pak bylo logické. Diváci zpívali velké hity včetně písně Jednou nebe zavolá spolu s muzikálovým hercem a zpěvákem Petrem Kolářem, na tři sta žáků ústecké Speciální školy Pod Parkem na Severní Terase bylo navýsost spokojeno.

"Bylo to dnes úžasné. Účastníme se Tlapek asi potřetí a pokaždé je to nádherné, i naše šestiletá Anička si to užila," řekl v divadle Jiří Sobotka ze Skřivánku, zatímco dozníval v sále standing ovation, potlesk vestoje.

PENÍZE, KTERÉ POMOHOU



Celkový výtěžek z pěkného večera je úžasných 409 393 korun. "A příští rok už by to mohla být suma už pěkně kulatá," řekla v rozhovoru s moderátorem Vodným ředitelka Martina Brhelová.

Zmíněná částka přitom byly nejen peníze, kterými přispělo město Ústí (20 tisíc) a Ústecký kraj, ale také různé soukromé firmy plus Nadace Charty 77. Ta benefiční koncert významně podpořila. A ve foyer divadla byla také kasička, kam mohli přispívat návštěvníci večera.

Samozřejmostí benefice pro Tlapky, míněny tedy zvířecí tlapky, je rozdávání dárků a kytic všem, kteří pomohli. Předávali je hostům dva sympatičtí žáci školy Pod Parkem.

"Jsem na kočky alergický," přiznal divákům Petr Kolář. A od koček v náručích majitelů a majitelek se radši držel dál. Ale dárku - malé kočičce z proutí, se nebránil. "S tou mít problémy určitě nebudu," smál se.



"Jsem bývalý zaměstnanec této školy, pro mě je tento večer srdeční záležitost. Nemůžu nikoho vypíchnout, bavilo mě nadšení a atmosféra v sále. Pro malé i velké žáky je radost, když mohou jít na pódium a předvést, co se naučili, co ovládají. A slyšet pak potlesk," řekla Jana Majerová ze Skorotic.

"Paní ředitelka Martina Brhelová, které školu Pod Parkem vede, je skvělá. Znám ji když ještě jen na té škole učila, ona si jde za svým cílem, tím je úspěch školy. A dělá to dobře," dodala Skorotičanka. "Příští rok přijdu znovu," slíbila.

Zajímavé bylo vystoupení kuchtíků, ale také běsnění živlů nebo závěrečná lidovka z Moravy. V ní děti oblečené v krojích i jejich dospělí tančili okolo malého výpravčího na invalidním vozíku. Škola přitom do vystoupení zapojila maximum vozíčkářů, dívek i kluků. Bylo to velmi emotivní, radostné i na slzičky.

"Krásný to tu dnes bylo, povedlo se jim to moc hezky. Líbilo se mi to celé, chodím každý rok. Mám ve škole syna," prozradila Marcela Čečrlová z Varvažova. "Stálo to dnes zato," byla ráda maminka.

"Opravdu to bylo nádherný, překrásný. Plný lásky a trpělivosti, klobouk dolů před všemi," nechala se ještě v divadle slyšet Lenka Suchá, divačka z Krásného Března.

"Dá to obrovský kus práce, je to na výkonu dětí vidět. Těšilo mě, že paní ředitelka poděkovala svým asistentům, že je také ocenila. Bavilo mě vidět psy a kočky, které pomáhají handicapované děti uzdravovat, dávají jim svou lásku a teplo. Opravdu to bylo nádherné, těším se na příští rok," dodala mladá maminka z Krásného Března.