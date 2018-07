FOTO: Tivolí hudební léto je za svou polovinou

Ústí nad Labem - Festival Tivolí hudební léto ve Velkém Březně se v sobotu ocitl ve své polovině. První půlku festivalu v restauraci Tivoli uzavřela kapela Country rodeo. Její koncert si nenechalo ujít na 200 lidí.

Jako všechny předešlé večery, i nyní bylo opět plno a bylo nutné přidat stoly a židle, aby se na všechny návštěvníky dostalo. Restaurace jela plným proudem, gril byl v obležení, počasí také vyšlo úžasně a přibližně 200 návštěvníků se královsky bavilo.

Vedle známých hitů, jako Veď mne dál, cesto má zazněly i takové skladby jako Proud Mary od Creedence Clearwater Revival či třeba závěrečná vinnetuovská skladba, kterou skvěle na foukací harmoniku interpretoval kapelník souboru Pepa Joe Harmonica. Soubor šlapal jak hodinky, zpěvačka Monika se navíc uvedla i jako multiinstrumentalistka, kdy vedle zpěvu hrála na klávesy, housle i kytaru.

Tento večer byl úspěšným zakončením první poloviny festivalu, kdy všechny večery, ať už se jednalo o vystoupení souborů Stará škola, Last Rebel, Natural, Stará škola JINAK, Krleš, Idio&Idio, Vojnar Family Band či Country Rodeo byly hudebně, organizátorsky i počtem návštěvníků nadupané a velmi úspěšné. Nezbývá, než totéž si přát do druhé poloviny festivalu, kterou zahájí 4. srpna folkový večer, nazvaný Bez napětí, který předvede folkovou skupinu Yeti s hosty a unikátní podobu repertoáru Staré školy v jejím uplugged programu s hostem z kapely Last Rebel.

Vítězslav Štefl