FOTO: Tonda Obal učil děti ze ZŠ SNP, jak se správně třídí odpad

Ústí nad Labem - Po tříleté odmlce navštívil Tonda Obal Základní školu SNP v Ústí nad Labem.

Tonda Obal je název ekologického programu, který je určený pro základní školy. Jeho cílem je propagace tříděného sběru odpadů a podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí u dětí všech věkových kategorií.

Interaktivní besedy spojené s hrou na téma třídění a recyklace odpadu se zúčastnili žáci prvního stupně a šestých ročníků. Obsah besed byl přizpůsobený věku žáků.

Děti se dověděly, co znamená smíšený a tříděný odpad, zhlédli krátká naučná videa týkající se skládky, výroby papíru apod. Lektoři děti zapojovali do diskuze o tom, zda a jak doma či ve škole třídí odpad, co se s ním následně děje. Žáci si zopakovali a ujasnili, co patří do barevných popelnic, které běžně vidí v ulicích, seznámili se s funkcí sběrného dvora.

V závěru jednohodinového programu si žáci vyzkoušeli zařadit karty s nadepsaným odpadem do správné popelnice, jejichž zmenšeniny si lektoři přivezli s sebou. Prakticky si vyzkoušeli, jaká úskalí je mohou při třídění potkat. Za svou práci byli odměněni drobnými dárky v podobě záložek, skládaček a omalovánek.

Věříme, že odcházeli z přednášky s pocitem, že třídit odpad má smysl.

Helena Svobodová