FOTO: Trmický zámek nabízí v sobotu Den pro dětskou knihu

Trmice - Václavské náměstí není jenom v Praze, také je v Trmicích u pohádkového zámku, který nechal přestavět kolem roku 1662 hrabě Jan Desiderius Nostic.

Naproti je krásný kostel Narození Panny Marie a dva vysokánské komíny, které nelze přehlédnout. Jenom místní lidé vědí, že v přízemních místnostech zámku je velká knihovna, kde vládne Vlasta Součková, žena, která píše pohádky pro děti.

V úterý předškolákům vyprávěla tu o malém ježkovi, který chvilku bydlel ve věži. Pohádce předcházela vlastní zkušenost. Syn paní Součkové loni na zahradě našel malou pichlavou kuličku a celá rodina hned přešla na záchranářský program.

Ježeček dostal jméno, navštívil zvěrolékaře a internet dodal další potřebné informace. Zkušená vypravěčka vysvětlovala dětem, jak se mají chovat ke zvířátkům, co všechno zjistila o ježkovi. Maňáska po chvilce vystřídal počítač, kde měl ježek svou dokumentaci.

"Baštil psí konzervy, pil pramenitou vodu, spal v pelíšku s listím a pilinami, když se bál prskal kolem sebe. To víte, že jsme ho nejprve museli zbavit blech a klíšťat, není to domácí zvířátko, ale je to velký bojovník. Má spoustu ostrých zubů a nebojí se ani zmije. Přečkal u nás zimu a na jaře jsme ho vrátili do přírody," tvrdila pohádkářka, která několikrát v měsíci zve děti do knihovny.

Ty, co přišly v úterý, byly moc šikovné. Střídaly se u lektorky, odpovídaly na všetečné otázky spojené s pohádkou. Paní Součková byla prostě skvělá.

Tuto sobotu přijede do Trmic spisovatelka a ilustrátorka Klára Smolíková s manželem Jiřím W.Procházkou, aby dětem přiblížili svět knih a komiksů. Po dobrém obědě místo televizní pohádky mohou děti soutěžit, svačit a hrát si přímo na zámku.

"Celorepubliková akce vyhlášená Sborem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) začíná přesně ve 14:30 a jmenuje se Den pro dětskou knihu. Je to už šestý ročník a já zvu do Trmic celé Ústí. Žádné vstupné se nevybírá, vítán je každý s dobrou náladou. Program bude pestrý a děti se určitě nebudou nudit," prohlásila Vlasta Součková.