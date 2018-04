FOTO: Uklidit svah na Klíši pomohly i děti z domova a Puštíci

Ústí nad Labem - Celorepublikovou akci Ukliďme svět, ukliďme Česko si v Ústí vzali za své lidé různého věku i zaměření.

Školáci ze ZŠ Anežky České v Krásném Březně uklidili zahradu školy a její blízké okolí už během minulého týdne. Během hodiny žáci nashromáždili neuvěřitelných deset pytlů směsného odpadu, dvě pneumatiky, dveře od mrazáku i další odpad, který do přírody nepatří.

„Asi 56 žáků a 5 učitelů nasbíralo okolo 300 kg odpadu,“ spočítala učitelka Jana Střížková.

Ještě více lidí uklízelo v sobotu dopoledne parkoviště a svah nad plaveckou halou na Klíši. Práce tu organizovali občané Klíše a místostarosta centrálního obvodu Karel Karika. „Přišlo až neskutečně lidí. Takovou účast jsem nečekal,“ řekl Karika s tím, že občanský průkaz, který našli, odevzdají policii.

„Přišli ze Severní Terasy, z Vaňova, Všebořic i města, bylo tu také hodně klíšských obyvatel. Musím pochválit děti z dětského domova na Severní Terase, dostaly za odměnu dárkové tašky,“ byl rád Karika. Podle něj přišlo celkem sedmdesát lidí.

Sedmiletý Jirka Polák z dětského domova lokalitu uklízel podruhé. „Je fajn, že přišli i mí kamarádi a dospělí. Našli jsme spoustu plastových lahví, mikinu nebo pneumatiky a dokonce nebezpečné injekční stříkačky. Lidi jsou čuňata, že to všechno nehodí do popelnice nebo do koše,“ nechápal školák. Z domova přišlo pomoct celkem dvanáct dětí a dva vedoucí.

Některé děti přišly za turistický oddíl Puštíci z Domu dětí a mládeže. „Často s dětmi uklízím. Vedeme je k tomu,“ dodal jeden z vychovatelů.