FOTO: Ústecký kraj svírá sucho. Labe v Ústí se dá skoro celé přejít

Prodavači ostatního zboží v prodejnách Prodavač/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce:Petrovice č.p. 578, Petrovice u Ústí n.Labem., Požadujeme: vyučení., Nabízíme: mzdu 20 000 - 23 000,- Kč., stravenky, pracovní doba 2 dny práce od 07.00 do 19:15 hod., 2 dny volna., Telefonicky od 07:00 do 14:00 hod.si sjednat OSOBNÍ JEDNÁNÍ.. Pracoviště: Travel free, s.r.o. - úl, 403 37 Petrovice u Ústí n.Labem. Informace: Saša Brojírová, +420 475 226 163.

Informační technologie - Informační technologie Technici počítačových sítí 26 000 Kč

Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři Technický pracovník - IT specialista. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hrbovická 2, Chlumec u Ústí nad Labem., Náplň práce:, - kompletní správa HW, SW - údržba počítačové sítě, instalace PC, - systémová činnost v oblasti zabezpečení bezpečnosti systémů na úrovni počítačových stanic, - podpora uživatelů podnikových informačních systémů, - správa a úprava webových stránek, intranetu, docházkového systému, aj., Požadujeme:, - úplné středoškolské či vysokoškolské vzdělání, - výhodou 3 roky odborná praxe v oboru , - znalost správy počítačových systémů , - řidičský průkaz skupiny B, - schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti, - samostatnost, iniciativa, aktivní přístup k řešené problematice, Nabízíme:, - práci ve firmě s dlouholetou tradicí, - perspektivní zaměstnání , - odpovídající finanční ohodnocení, - motivační složku mzdy závislou na osobním výkonu, - odborné vzdělávání a rozvoj, - nadstandartní zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvek na rekreaci, příspěvek na penzijní , připojištění, SICK DAYS, stravenky aj.), - podpora při firemních sportovních aktivitách pro zaměstnance a rodinné příslušníky, Máte-li zájem stát se členem našeho týmu, zašlete nám do 27. 7. 2018 e-mailem svůj životopis a motivační dopis na personalistika@pku.cz, do předmětu uveďte prosím "IT-specialista", Více na www.pku.cz /společnost/kariéra, Kontaktní adresa firmy - Palivový kombinát Ústí, státní podnik , Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, Webová adresa firmy: www.pku.cz , f - palivovy.kombinat.usti, Kontaktní údaje: Oddělení lidských zdrojů, Hrbovická 2, Chlumec, PSČ 403 39:, E-mailová adresa: personalistika@pku.cz, Tel.: 475 672 228; 475 672 407, Zasláním životopisu zároveň poskytujete souhlas s nakládáním s osobními údaji podle Nařízení EP a Rady EU č.2016/679 po dobu výběrového řízení. Bližší informace najdete na www.pku.cz/společnost, Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení, i bez udání důvodu, kdykoliv zrušit.Více na www.pku.cz - kariéra. Pracoviště: Palivový kombinát ústí, státní podnik [1], Hrbovická, č.p. 2, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem. Informace: Lucie Reichelová, +420 475 672 228.