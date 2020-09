Závod, který ukázal, že i v těžkých časech způsobených pandemií koronaviru se vyplatí bojovat, ovládl ukrajinský běžec Ivan-Bohdan Horodyskyi, ženám vládla Němka. Kristina Hendel. Mezi Čechy svoji letošní půlmaratonskou nadvládu potvrdili Vít Pavlišta a Marcela Joglová.

Desátý Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem se podařilo uspořádat v nesnadných podmínkách. Roušky se nosily všude kromě samotné trasy, závodníci se museli vypořádat s menšími občerstvovacími stanicemi. „Nebylo to vůbec jednoduché, ale díky spolupráci s krajem, městem, hygienou a všemi dalšími se to podařilo. Jsem hrdý, že Ústí mohlo vidět skvělý závod a doufám, že jsme tím trochu inspirovali organizátory běžeckých závodů u nás i ve světě,“ říká prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.

Pro první místo si časem 1:03:54 doběhl ukrajinský běžec Ivan-Bohdan Horodyskyi, druhý doběhl Ital Said El Otmani (1:04:00), třetí Emmanuel Roudolff-Levisse (1:04:35). Těsně za ním už v osobním rekordu 1:04:48 finišoval nejslepší Čech Vít Pavlišta. „Běželo se tempem, které jsem potřeboval. Bylo to super, mohl jsem závodit od začátku do konce a nemusel jsem si sám tahat tempo,“ chválil půlmaratonský šampion, který si pohlídal debutanta Jakuba Zemaníka (1:07:27). „Jakub je velký běžecký talent, ale úplně jsem nevěděl, co od něj čekat. Já jsem každopádně spokojený, jak to dneska vyšlo,“ dodal Pavlišta. Jako třetí Čech doběhl Daniel Vejmelka (1:09:56), Jiří Homoláč se do cíle protrápil čtvrtý v čase 1:11:47.

Na čele ženského závodu se díky Marcele Joglové a Evě Vrabcové Nývltové až do poloviny objevovala česká vlajka, evropské soupeřky však nakonec byly silnější. Zlato bere Kristina Hendel z Německa (1:13:29), stříbro Nuria Lugueros Diaz ze Španělska (1:14:17) a bronz Italka Fatna Maraqui (1:14:34).

Nejrychlejší Češka Marcela Joglová doběhla v čase 1:15:12 na celkové čtvrté pozici. „Ústecká trať mi moc nesedí, přijde mi docela těžká, jsou tam dlouhé rovinky a docela foukalo, to mi vzalo hodně sil. Na druhou stranu vím, že to jsou tak trochu výmluvy. Každopádně jsem ráda, že jsem dokázala mezi Češkami vyhrát,“ řekla po závodě. Druhou příčku brala při velkém půlmaratonském návratu Eva Vrabcová Nývltová. „Pět kilometrů běh, patnáct boj a dva skoro chůze, bylo to fakt těžké,“ zhodnotila Eva svůj čas 1:18:21 a dodala: „Nějaká rychlost tam zůstala, musím zase naběhat tempa a příště to nepřepálit. S kojením je to těžké, hodně mi skáčou tepy, je to takové nahoru a dolů.“ Třetí mezi Češkami doběhla Tereza Hrochová (1:19:45).

Součástí závodní soboty byl již tradičně Spolchemie Mistrovství ČR v Handbike a také dm rodinný běh s 1113 účastníky.